Geen grap: bedrijf maakt van Lada’s puur elektrische auto's

Tot 300 kilometer actieradius

De ombouwset bestaat onder meer uit een elektromotor die de bestaande krukas aandrijft en op die manier alle vier de wielen aanstuurt. De elektromotor is 88 pk (65 kW) sterk. Het is daarmee nog geen Porsche Taycan, maar het is wel iets meer dan de 83 pk (61 kW) van het standaardmodel. De energie wordt opgeslagen in een lithium-ionbatterij met een capaciteit van 30 kWh, die zich bevindt op de plaats van de brandstoftank. Volgens het bedrijf ligt het bereik van de offroader tussen de 130 en 300 kilometer, afhankelijk van het gebruik.

‘Teslada’

De ‘Teslada’ kan zelfs worden geïntegreerd in het elektriciteitsnet, overtollige energie opslaan en indien nodig terugleveren aan het systeem. Er is ook een 220 volt-aansluiting in de koffer, die elk elektrisch apparaat tot 2000 watt ondersteunt, zoals tuingereedschap of de kampeeruitrusting. Echt goedkoop is de ombouw helaas niet. Wanneer je zelf een Lada meebrengt, zijn de kosten voor de conversie exact 19.900 euro. Voor een gloednieuwe Lada Niva die al is omgebouwd naar elektrisch betaal je 36.800 euro. Het bedrijf biedt de ombouw ook aan voor de Dacia Sandero van de vorige generatie.