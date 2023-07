Geen zicht door de achterruit door opgestapelde bagage: mag dat?

Vraag: ‘Waarschijnlijk ontkom ik er deze zomer niet aan om mijn auto tot het plafond vol te stoppen met vakantiebagage. Daardoor kan ik dan niet meer via de binnenspiegel door de achterruit kijken. Mag dat wel, of ben ik in overtreding als die spiegel geen zicht meer biedt op het verkeer achter me?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dat mag, mits er nog voldoende zicht naar achteren overblijft via de linker- én rechterbuitenspiegel. Het is dus niet verplicht om goed zicht te hebben via de binnenspiegel, maar het ding zelf is wel degelijk verplicht in alle personenauto’s die in gebruik genomen zijn na 25 januari 2010. Hoewel ook daar een uitzondering voor geldt. Als een binnenspiegel geen nut heeft, omdat de constructie van de auto het toch onmogelijk maakt om door een achterruit naar buiten te kijken, mag je hem weglaten. Dat verklaart waarom sommige bestelwagens of bijvoorbeeld ook kampeerauto’s geen binnenspiegel hebben.