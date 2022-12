Geen zin om te krabben? Dit simpele trucje tegen een bevroren ruit is nog altijd het meest efficiënt

Het kwik daalt deze dagen tot flink onder nul. De kans is dus groot dat je 's ochtends onaangenaam wordt verrast door bevroren ruiten. Toch hoeft dat probleem niet zo groot te zijn.

1. Laten we beginnen met wat je vooral níet moet doen. Giet geen warm water over je beijzelde ruiten, want dan kunnen die barsten. Ook de zogenaamde tip met de aardappel, waarbij je met een halve pieper je ruit op voorhand insmeert, is uit den boze. Dat maakt strepen en beperkt dus je zicht.

2. Het meest efficiënte trucje om je ruiten ijsvrij te houden is simpel: steek een stuk karton of een scherm voor je voor- en achterruit. Plaats dat wel onder de ruitenwissers, zodat die niet vastvriezen.

3. Een alternatief dat de laatste jaren opkomt: mix twee delen alcohol met één deel water en giet het mengsel in een sprayflacon. Vervolgens spuit je het alcoholbrouwsel over de ruit en de ijslaag smelt als sneeuw voor de zon.

4. Niet alleen de buitenkant van je voorruit kan het zicht beperken, ook de binnenkant kan compleet beslaan en zelfs bevriezen. Tegen die dampaanslag kun je de ruit inwrijven met een beetje schoonmaakmiddel of shampoo.

5. Wanneer je geen elektrisch verwarmde voorruit hebt - zoals de meeste Nederlanders - wil je natuurlijk graag dat de warmte van de blazers zo snel mogelijk je voorruit ontwasemt, waardoor ook eventuele sneeuw en ijs verdwijnen. Dat proces, dat eeuwig lijkt te duren als je motor koud is, kun je bespoedigen door even je zonnekleppen naar beneden te doen. Hierachter blijft de warme lucht uit de blazers namelijk beter hangen en is dus effectiever in het droog en warm maken van je voorruit.

6. Laat tijdens het krabben of een andere ontdooimethode de motor niet warmlopen. Het is slecht voor de motor en het milieu, je ademt de ongezonde gassen in tijdens je werkzaamheden en de motor warmt nauwelijks op.

Nog enkele klassiekers

6. Krabben kan dus inderdaad natuurlijk ook, maar doe het dan met een ijskrabber en zeker niet met je ruitenwissers. Het rubber van je ruitenwissers zal sneller slijten en je hebt zelfs kans dat de motor of de zekering van je ruitenwissers het begeeft. Gebruik eerst de achterkant van de krabber. Deze heeft een soort harkvorm om een dikke sneeuw- of ijslaag los te krabben. Pas daarna keer je 'm om en schraap je de rest weg.

7. Om je ruiten snel te ontwasemen kun je ook je airconditioning gebruiken door de ventilator op de hoogste stand ‘recirculatie’ te zetten en recht op de voorruit te richten. De airconditioning blaast namelijk altijd zeer droge lucht in je auto.

8. Als je de auto parkeert terwijl het vriest of gaat vriezen, kun je beter geen handrem gebruiken. Je parkeert je auto het best in zijn versnelling. De handrem kan vastvriezen.

9. Een lege accu vermijden? Zet bij het starten alvast alle lichten en energieverbruikers uit, zoals de ventilatie, de achterruitverwarming, de stoelverwarming en de radio. Dat zal je accu minder belasten. Is de accu toch leeg? Dan kun je tegenwoordig beter professionele hulp inroepen in plaats van zelf met startkabels aan de slag te gaan. Dit om eventuele schade aan de moderne, gevoelige elektronische systemen te voorkomen bij foutief gebruik.

Heb jij nog tips? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

