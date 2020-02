Gefacelifte Mazda 2 moet het nog even uitzingen

Mazda doet de dingen graag anders. Als enige merk ter wereld heeft het decennialang vastgehouden aan de rotatiemotor (of Wankelmotor), die in de nabije toekomst gaat terugkeren als range extender voor elektrische modellen. Daarbij heeft Mazda zich gericht op de ontwikkeling van de revolutionaire Skyactiv-X-krachtbron, die de voordelen van een benzinemotor (een naar verhouding hoog vermogen en een directe gasrespons) combineert met die van een diesel (veel koppel en een laag verbruik).

Deze vooruitstrevende technologie gaat aan de opgefriste neus van de Mazda 2 voorbij. Oneerbiedig gezegd moet de compacte Japanner – die zes jaar geleden zijn internationale debuut maakte – het nog even uitzingen totdat zijn opvolger klaar is om het stokje over te nemen. Hij komt er niet als hybride (zoals de Toyota Yaris) of met een elektrische aandrijflijn (zoals de Opel Corsa en Peugeot 208), maar krijgt van Mazda een mild hybrid-systeem mee.

Eigenzinnige motorkeuze

Dat betekent dat zijn 1,5-liter viercilinder steun krijgt van een startmotor/generator, die rem-energie opslaat en weer vrijgeeft als dat nodig is, bijvoorbeeld tijdens het accelereren. Vele handen (twee in dit geval) maken licht werk, en dat heeft zijn weerslag op het brandstofverbruik. Mazda zegt dat de 90 pk-variant van de 2 genoegen neemt met 5,3 liter benzine op 100 kilometer (WLTP). Tijdens onze testrit – over 200 vlot genomen kilometers – kwamen we op een prima 5,6 liter op 100 kilometer uit.

Eigenzinnig is de keuze van Mazda voor een atmosferische vierpitter; de meeste fabrikanten kiezen in het B-segment voor een driecilindertje met turbo. En het verschil merk je onderweg. Aan de ene kant mis je die typische turboduw in de rug, maar aan de andere kant profiteer je van een heerlijke, bijna lineaire versnelling naar 6000 tpm, waar het maximale vermogen vrijkomt. De fijn schakelende zesbak van de 2 is een hele verbetering ten opzichte van de oude transmissie met een verzet minder.

Volledig scherm © Mazda

Mazda heeft premium-aspiraties. En dat is te zien in het interieur, dat is opgetrokken uit overwegend mooie materialen. Wel is duidelijk dat de modernere concurrentie vooral op infotainmentgebied een stapje verder is. Desalniettemin werkt het optionele Mazda Connect-systeem behoorlijk goed. Het is te bedienen met een aanraakscherm (dat voor de veiligheid niet werkt tijdens het rijden) en met een draaiknop op de middenconsole, wat we sowieso beter (lees: minder afleidend) vinden.

De voorstoelen zitten uitstekend. Langere bestuurders komen aan de rechterkant knieruimte tekort, maar gelukkig is de ‘plaats van impact’ op het dashboard niet al te hard. Achter in de Mazda 2 houdt de ruimte niet over, zoals gebruikelijk is in een B-segmenter. Opvallend is echter dat iemand van 1,90 meter op de tweede zitrij zijn benen wel kwijt kan, maar zijn hoofd niet. Het plafond is zodanig laag (of de zitting zodanig hoog) dat je met een gebogen hoofd moet zitten.

Een geslaagde allrounder

Over hoofden gesproken… De gefacelifte 2 heeft het gezicht van een Transformer-robot: met bozige lichtunits, priemende led-koplampen (standaard) en een metalige muil, die een stuk groter is dan het gepruillipte mondje van eerst. Aan de achterkant zijn de wijzigingen minder in het oog springend. De onderbumper is nu in carrosseriekleur gespoten, de achterlichten hebben een iets andere indeling en er zijn wat chroomstripjes gemonteerd.

Wat ons betreft had Mazda de moeite niet hoeven te nemen. De 2 was – en is – qua uiterlijk gewoon een frisse verschijning. Blinkt hij uit in zijn klasse? Nee, maar we zouden hem zeker karakteriseren als een geslaagde allrounder. Met een bovengemiddeld prettige krachtbron. Er is een uitvoering met 75 pk, maar de 90 pk-versie heeft onze voorkeur. En aangezien je die niet moet nemen zonder Connect & Design-pakket (€1000), komt de vanafprijs op €19.690. De Mazda 2 is er vanaf €17.490.

