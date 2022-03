Geld besparen door pas te tanken op 1 april (en dat is geen grap), tankstations verwachten extra drukte

De brandstoftank van je auto bijna leeg? Probeer het tot vrijdag te doen met wat er nog in zit, want dat kan je een leuke besparing opleveren. Die dag gaan de brandstofprijzen in een klap namelijk flink naar beneden. Tankstations verwachten dan ook extra drukte.

Het kabinet maakte eerder deze maand bekend dat de accijnzen op ongelode benzine, diesel en LPG/LNG op 1 april omlaag gaan. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent (benzine), 11,1 cent (diesel) en 4,1 cent (LPG/LNG) per liter. De tijdelijke accijnsverlaging, die van kracht is tot en met 31 december, geldt ook voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius, meldde het ministerie van Financiën dinsdag.

Het kabinet stelt 1,7 miljoen euro beschikbaar voor de tijdelijke maatregel. Die werd genomen om de pijn bij de burger te verzachten van de hoge inflatie door onder meer de Russische inval in Oekraïne. De brandstofprijzen zijn al maanden aan het stijgen en soms wel bijna een euro per liter hoger dan een jaar geleden.

Voor een particuliere benzinerijder scheelt de accijnsverlaging op een volle tank al gauw een tientje. Nóg voordeliger is het, voor mensen die vlakbij de grens wonen, om in Duitsland te gaan tanken. Het prijsverschil op een liter benzine is nu zo’n 25 cent, vanaf vrijdag is de Duitse benzine nog altijd 8 cent per liter voordeliger.

Extra drukte

Pomphouders in Nederland verwachten extra drukte door de accijnsverlaging, weet voorzitter Ewout Klok van de belangenvereniging tankstations (Beta). ,,Het zakelijke verkeer blijft tanken ondanks de hoge brandstofprijzen maar we zien dat particulieren het uitstellen. Logisch want je koopt iets zonder emotionele waarde waarvan je ook niks terugziet’’, zegt hij tegen deze site.

Aan dat uitstel-gedrag komt vrijdag een einde, verwachten de ongeveer 1700 houders van de bij de branchevereniging aangesloten tankstations. Kok is een van hen. ,,Ik heb collega's gesproken en ze houden allemaal rekening met meer klanten komende vrijdag. Een volle tank scheelt je dan immers flink wat in de portemonnee.’’

Bij veel tankstations is het volgens hem alle hens aan dek. ,,We moeten al onze medewerkers inzetten omdat het personeelstekort op dit moment schrijnend is. Eerst hadden we de coronacris, toen kwam de oorlog in Oekraïne met een explosieve stijging van de brandstofprijzen en minder klandizie tot gevolg’’, verzucht de Beta-voorzitter.

Nederland telt volgens hem ongeveer 4000 tankstations waarvan de helft is bemand. ,,Zo'n 80 tot 85 procent daarvan is lid bij ons.’’

Accijns terugvragen

Bedrijven die vrijdag nog brandstof op voorraad hebben, kunnen ook accijnzen terugvragen. Vooral voor boerenbedrijven, tuinders en loon- en grondverzetbedrijven met een eigen brandstofvoorraad kan dat lonend zijn.

