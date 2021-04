‘Gelden beelden van een dashcam als bewijs bij een ongeval?’

Nederlan­ders rijden in relatief oude auto's

31 maart Nederlanders rijden in oudere auto's dan automobilisten in onze buurlanden. In Nederland was de gemiddelde personenauto in 2019 11 jaar oud. In België zijn personenauto’s gemiddeld 9,1 jaar oud, in Duitsland 9,6 jaar en in Luxemburg slechts 6,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Europese autofabrikanten, verenigd in de Acea.