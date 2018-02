Gelekt: Porsche 911 GT3 RS

Dit zijn de populairste auto's bij het dievengilde

6 februari Duitse automerken blijven onverminderd in trek bij autodieven. Koploper in de diefstalstatistieken is Volkswagen. In 2017 werden er 2321 auto's van dit merk gestolen. BMW en Audi volgen daarna met respectievelijk 709 en 678 auto's. Dat blijkt het uit het overzicht van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) over 2017.