General Motors wil de Amerikanen massaal aan het elektrisch rijden krijgen

Grote pick-ups met flinke benzinemotoren zijn nog altijd mateloos populair in de VS. De Amerikanen blijven verslingerd aan benzineslurpers, zo lijkt het. En toch durft de grote autofabrikant General Motors het aan om de komende jaren fors in te zetten op volledig elektrische auto’s. Het werkt daarbij nauw samen met de Zuid-Koreaanse tech-gigant LG.

Steven A. Kiefer, president-directeur van General Motors International: ,,Volledig elektrisch rijden heeft de toekomst, want klimaatverandering is een feit.’’ Overigens zal GM tegelijkertijd ook de ontwikkeling van waterstofauto’s doorzetten. Daarbij werkt het concern samen met het Japanse Honda.

Al in de jaren 90 van de vorige eeuw bracht General Motors een elektrische auto op de markt: de EV1. De eerste generatie kwam niet verder dan 120 kilometer met volle batterijen, de tweede generatie haalde krap 200 kilometer. Er waren destijds nauwelijks kopers voor te vinden. ,,Technisch gezien was de EV1 een succes. Maar het ontbrak in die tijd nog aan een goed ecosysteem voor elektrische auto’s’’, blikt GM nu terug.

Maar de omstandigheden zijn nu wél ideaal, meent GM. Er zijn in veel landen al veel openbare laadpalen te vinden, al maken de automobilisten daar relatief weinig gebruik van, ervaart GM. Uit eigen onderzoek blijkt dat 92 procent van de klanten thuis of op het werk oplaadt: ,,Dus je hoeft echt niet elk bestaand tankstation om te bouwen tot een laadstation.’’

Cadillac

Bij Cadillac, het paradepaardje van GM, zullen vrijwel alle modellen tegen 2030 elektrisch aangedreven zijn. Een nieuwe modulaire, technische basis moet elektrische aandrijving bij grote en kleine modellen snel en doeltreffend implementeren. GM heeft het platform zelf ontwikkeld, maar werkt nauw samen met LG.

Het nieuwe platform is voor het eerst toegepast in de Cruise Origin, die bedoeld is om in de nabije toekomst als zelfrijdende deelauto te worden ingezet. GM verwacht veel van deze auto, omdat de huidige pandemie het autodelen, als alternatief voor openbaar vervoer, mogelijk in een stroomversnelling zal brengen.

Vervolgens is het de beurt aan de elektrische Cadillac Lyriq, een nieuwe, luxe SUV die dit najaar al in productie gaat. Deze Lyriq komt dit jaar nog niet naar Europa, hier zal eerst de Cadillac XT4 met conventionele verbrandingsmotoren debuteren, een SUV die in Amerika al enige tijd te koop is. Eind volgend jaar wordt de volledig elektrische Hummer verwacht, een nazaat van de indrukwekkende benzineslurper die in Nederland ooit als P.C. Hooft-tractor werd bestempeld.

Chevrolet

In 2022 komt er een nieuwe Chevrolet Bolt, de compacte elektrische auto die in Nederland als Ampera is verkocht. De Bolt krijgt als eerste auto buiten de Cadillac-modellijn Super Cruise: GM’s technologie voor autonoom rijden in een vergevorderd stadium. Een Opel-variant van de Bolt zal er niet meer komen, want Opel maakt niet langer deel uit van GM, maar van het Franse PSA (Peugeot-Citroën).

Tot en met 2025 investeert GM meer dan 20 miljard dollar in de elektro-strategie. Rond 2025 moeten er jaarlijks een miljoen elektrische auto’s worden verkocht in Noord-Amerika en China, de twee grootste markten voor deze fabrikant. De rol in Europa blijft bescheiden. Hier is GM tegenwoordig eigenlijk alleen nog met Cadillac en Corvette actief.

De basis van de nieuwe elektrische aandrijflijn vormt de zogenoemde Ultium-batterij. Die kan auto’s tot 640 kilometer ver brengen, voordat er weer een laadpaal moet worden gezocht. De batterijcellen kunnen zowel horizontaal als verticaal worden gebouwd en dat vergroot de toepassingsmogelijkheden in verschillende soorten auto’s. Ook belooft het nieuw ontwikkelde batterijenpakket een bliksemsnelle acceleratie: 0-100 km/u in amper 3 seconden.

Tesla

Alle ambities ten spijt, blijft het de vraag of GM toch niet een beetje achter de feiten aan holt. Die andere Amerikaanse autofabrikant Tesla, heeft de weg naar het elektrisch rijden al veel eerder geplaveid. Ken Morris, vice-president autonome en elektrische voertuigen van GM: ,,Het verschil met Tesla is dat wij met elektrische auto’s geld willen verdienen. Wij gaan voor serieuze groei, door in alle prijsklassen en bij al onze merken elektrische auto’s te introduceren.

,,Bovendien zullen wij bewijzen dat onze elektrische Cadillacs beter rijden dan de Tesla’s. Ook hun design zal ongeëvenaard zijn. Met die onderscheidende eigenschappen zal het ons beslist lukken om huidige Tesla-rijders over de streep te trekken.’’

In deze video licht GM alvast een tipje van de sluier op van de elektrische Cadillac Lyriq die volgende maand wordt onthuld: