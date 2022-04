Gerard redde leven van Wubbo Ockels en is nog altijd fan van zijn zonnewagen: ‘Fijn dat ik je mocht kennen’

VIDEO Lotus vloekt in de kerk: waarom zelfs dit sportwagen­merk met een enorme SUV komt

Het van oorsprong Britse automerk Lotus werd beroemd met lichte, wendbare sportwagentjes. Het nieuwste model lijkt precies het tegenovergestelde: de volledig elektrische Eletre is een enorme SUV van tweeduizend kilo, met plek voor vijf personen en hun bagage. En toch, zegt Lotus, sprint hij in iets meer dan twee seconden naar de 100 kilometer per uur.

30 maart