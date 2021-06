Gesmokkelde sportwagens met kraan vernietigd

Nieuwe klant voor Nederland­se autofa­briek VDL Nedcar: elektri­sche SUV's van Canoo

8:53 Autofabriek VDL Nedcar heeft met de Amerikaanse startup Canoo een nieuwe opdrachtgever binnengehaald. Daar was het bedrijf naarstig naar op zoek omdat BMW in Nederland stopt met het produceren van BMW's en Mini's. De start-up Canoo uit Californië laat vanaf eind volgend jaar een elektrische SUV bouwen in het Zuid-Limburgse Born.