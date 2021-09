Getipt: goedkope auto’s voor beginners

1. Peugeot 107 XR 1.0

Volledig scherm Peugeot 107 XR 1.0. © AutoWeek

Aan het begin van dit millennium sloegen PSA en Toyota de handen ineen en kwamen ze met de drieling Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 107 op de proppen. Het bleek een instant succes, met als gevolg dat het occasionaanbod schier onuitputtelijk lijkt. Wij kozen voor dit € 3250 kostende exemplaar, dat afkomstig is uit Duitsland.

Op de ochtend van onze komst kampt de kleine, zwarte occasion plotseling met een klein incontinentieprobleem: een koelvloeistoflek! Dat wordt fluks provisorisch opgelost en zo kunnen we alsnog op pad. Al snel ontpopt het autootje zich tot een aardig rij-ijzertje, uiteraard bezien in het licht van het (beperkte) formaat en motorvermogen. De zit is lager dan in de Panda en de Twingo, sturen, schakelen en koppelen gaan mooi direct en niet te licht en de relatief grote spoorbreedte geeft stabiele rijeigenschappen, ook in sneller genomen bochten. Het vrolijke en felle driecilinderroffeltje doet de rest. Met 68 pk op een wagengewicht van 765 kilo kom je zo weinig tekort.

De ruimte voorin geeft dat gevoel eveneens, maar achterpassagiers hebben beduidend minder plek voor hoofden en benen. Opmerkelijk genoeg wordt juist de 107 als enige als vijfzitter gekwalificeerd. Hetzelfde geldt voor de bagageruimte: zowel met de achterbank omhoog als omlaag heeft de 107 de kleinste inhoud, terwijl er niets aan de haak of op het dak mag. Nee, een pakezel is de 107 niet. Wel heb je de keuze uit een drie- en een vijfdeurs (de Twingo is uitsluitend driedeurs, de Panda heeft er altijd vijf).

Deze 107 in XR-trim is evenmin luxe: centrale vergrendeling, elektrische ramen en airco zijn afwezig. ,,Wat er niet op zit, kan ook niet kapot’’, meldt de verkoper opgewekt. Dat klopt, maar de auto zelf is al eens kapot geweest: de achterbumper is duidelijk overgespoten en op de achterklep zien we lijmresten in de vorm van het woord ‘Citroën’. Er zit dus een C1-klep op deze 107!

Als we na de fotoshoot terugrijden, licht het motortemperatuurlampje toch weer rood op, om even later te doven. ,,Franse charme’’, giebelen we, totdat we ergens moeten afslaan en ook de knipperlichten niet meer werken. Zou er koelvloeistof op het elektrische circuit zijn gelekt of iets dergelijks? De thuishaven wordt gelukkig snel bereikt, waarna de verkoper gauw voor zijn occasion gaat zorgen. ,,Ik geef één maand garantie op deze Peugeot. Is de klant niet tevreden, dan koop ik hem gewoon weer terug.’’

Volledig scherm Peugeot 107 XR 1.0. © AutoWeek

Signalement Merk en type: Peugeot 107 XR 1.0 Bouwjaar: februari 2010 Kilometerstand: 125.262 Vraagprijs: € 3250 Gezien bij: Royal Occasions, Lelystad Technische gegevens Motor: 3-cil. in lijn, 998 cc Max. vermogen: 50 kW/68 pk bij 6000 tpm Max. koppel: 93 Nm bij 3600 tpm Bagageruimte: 139 l/712 l Max. aanhanger geremd: n.v.t. Gem. verbruik: 1 op 22,2 0-100 km/h: 13,7 s Topsnelheid: ca. 157 km/h (Alle gegevens volgens fabrieksopgave)

2. Fiat Panda 1.2 Sky

Volledig scherm Fiat Panda 1.2 Sky. © AutoWeek

Na de oer-Panda die de term ‘basisvervoermiddel’ nieuw elan gaf, had zijn opvolger grote schoenen te vullen. Daar slaagde de tweede generatie van het Italiaanse beertje glorieus in. Niet alleen schopte hij het tot Auto van het Jaar 2004 – zijn voorganger kwam in 1981 niet verder dan de tweede plek achter de Ford Escort – maar met zijn vlotte vijfdeurs koets, originele details, sprankelende lakkleuren en beduidend meer luxe en comfort dan de oer-Panda overtrof hij hem op alle fronten.

Hoewel dit type alweer negen jaar uit productie is, kom je hem nog zeer regelmatig tegen, voor ons reden om nogmaals met zo’n olijkerd op stap te gaan. Wij kozen voor een eveneens zwarte 1.2 Sky, die in Dronten op een derde eigenaar staat te wachten. Op papier is het een veelbelovende occasion, zeker na onze avonturen met de 107. Weliswaar is hij een jaar ouder, maar de tellerstand is lager, de uitrusting is uitgebreider en hij is toch een stuk goedkoper.

Tijdens het maken van de foto’s ontdekken we nog meer typische Panda-eigenschappen, zoals de gemakkelijke instap voorin en achterin en de hogere zit. Sportievelingen kunnen hem beter links laten liggen, want de vrij hoge koets wil best overhellen in bochten en ook de besturing gaat licht. En dan hebben we nog niet eens de City-functie ingeschakeld.

Daarnaast is deze viercilinder het minst krachtig van de drie geportretteerde occasions, terwijl de veel wind vangende koets zo goed als de zwaarste is. Kortom: het agiele van de 107 is deze Panda vreemd. Sportieve Panda’s zijn er overigens wel, maar zowel de 100HP als de stoere 4x4-uitvoeringen zijn echte liefhebbersauto’s.

Terug naar ons lijdend voorwerp, want we hebben het nog niet gehad over de uitrusting. Met onder meer airco, panoramadak, lichtsensor, elektrische ramen vóór en elektrisch verstelbare buitenspiegels plus een normaal uitziend, compleet uitgevoerd dashboard staat hier een occasion met een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Ook wat betreft binnenruimte doet deze oudgediende nog goed mee (achterpassagiers kunnen wel beter lange nekken hebben dan lange benen) en mocht de bagageruimte (206 tot 775 liter) onvoldoende zijn, weet dan dat hij 800 kilo geremd mag trekken.

Het enige harde kritiekpunt: zijn veiligheid. Niet alleen mist de Panda als enige zijairbags, bij zijn aantreden in 2003 scoorde hij drie Euro NCAP-sterren, toen al een middelmatige score. Voor de rest: een prima karretje!

Volledig scherm Fiat Panda 1.2 Sky. © AutoWeek

Signalement Merk en type: Fiat Panda 1.2 Sky Bouwjaar: maart 2009 Kilometerstand: 115.121 Vraagprijs: € 2500 Gezien bij: Autobedrijf Bangma, Dronten Technische gegevens Motor: 4-cil. in lijn, 1212 cc Max. vermogen: 44 kW/60 pk bij 5000 tpm Max. koppel: 102 Nm bij 2500 tpm Bagageruimte: 206 l/775 l Max. aanhanger geremd: 800 kg Gem. verbruik: 1 op 20 0-100 km/h: 14 s Topsnelheid: 155 km/h (Alle gegevens volgens fabrieksopgave)

3. Renault Twingo 1.2-16V Eco2 Dynamique

Volledig scherm Renault Twingo 1.2-16V Eco2 Dynamique. © AutoWeek

Moet je met een smalle beurs de merkdealer overslaan? Niet als het aan Renault-dealer Bochane in Deventer ligt, want daar staat deze Twingo te koop. De witte occasion vraagt het grootste offer van je bankrekening, al is het verschil met de 107 klein. Ook heeft de compacte Renault veruit de hoogste kilometerstand, maar daar staat weer tegenover dat hij de jongste van het stel is. ,,De laatste eigenares – de auto heeft er twee gehad – reed er dagelijks haar snelwegkilometers mee: Deventer-Almelo vice versa’’, verklaart onze gastheer. Voordeel hiervan is dat de auto amper slijt. En dat is te zien, want de algehele staat is uitstekend. Slechts aan de stand van de kilometerteller zie je de ervaring.

Net als de Panda II had ook de tweede generatie van de Twingo de moeilijke opdracht zijn bijzondere voorganger te doen vergeten. Waar de Italiaan dat aardig is gelukt, faalde de Fransman. Met behoud van enkele typische Twingo I-details – zoals de opzet van het dashboard – deed de in 2007 geïntroduceerde Twingo II veel serieuzer aan dan het vrolijke karretje dat er al sinds 1993 was. Aan de prijs lag het niet, want die begon zelfs onder de € 8000! Kom daar tegenwoordig maar eens om.

Zo goedkoop was dit exemplaar niet, want die luistert naar de benaming 1.2-16V Eco2 Dynamique. Dat belooft dus wat! Maar komt dat ook uit? Welnu, dynamisch is een groot woord, want qua conceptie lijkt deze Twingo eerder op de Panda dan op de 107. Ook hier een wat hogere instap en zit. Sturen, schakelen en koppelen gaan net wat minder strak en direct. Wel liggen de prestaties van het vierpits blok op een hoger niveau. En voor wie (nog) sneller wil, zijn er de 100 pk-versies, tot aan RS-uitvoeringen toe!

Net als de buitenzijde maakt het interieur een prima indruk: geen rammeltjes en kraakjes, de gebruikte materialen zijn netjes (maar niet grensverleggend) en hoewel het vrij compact is, voelt het meubilair toch aardig volwassen aan. Het is bovendien de grootste auto: voor- en achterin biedt hij de grootste interieurbreedte, terwijl ook de beenruimte het royaalst is. Daarbij zijn de twee separate achterstoelen (een echte vierzitter dus!) individueel over 10 centimeter verschuifbaar, zodat het MPV-gehalte van zijn voorganger behouden is gebleven. Daarnaast is de bagageruimte het grootst.

Qua uitrusting is de Twingo van Panda-niveau, wat veiligheid betreft staat hij op 107-peil. Al met al vinden we de Twingo de beste auto, maar de Panda heeft de beste prijs-prestatieverhouding. En de 107? Die rijdt het vermakelijkst. Aan jou de keuze!

Volledig scherm Renault Twingo 1.2-16V Eco2 Dynamique. © AutoWeek

Signalement Merk en type: Renault Twingo 1.2-16V Eco2 Dynamique Bouwjaar: januari 2011 Kilometerstand: 172.450 Vraagprijs: € 3690 Gezien bij: Renault-dealer Bochane, Deventer Technische gegevens Motor: 4-cil. in lijn, 1149 cc Max. vermogen: 56 kW/75 pk bij 5500 tpm Max. koppel: 107 Nm bij 4250 tpm Bagageruimte: 230 l/951 l Max. aanhanger geremd: 350 kg Gem. verbruik: 1 op 20,8 0-100 km/h: 12,3 s Topsnelheid: 169 km/h (Alle gegevens volgens fabrieksopgave)

