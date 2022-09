Goedkoop tanken in Duitsland was al voorbij, nu verhoogt ook België prijzen flink

Terwijl de benzineprijs in Nederland de afgelopen weken daalt, wordt de brandstof bij onze zuiderburen juist duurder. Daardoor loont een ritje net over de grens voor Nederlanders meestal niet meer.

Eerder reden vooral Brabanders en Limburgers massaal de grens over om daar goedkoop te tanken. Daardoor bespaarden automobilisten tientallen euro’s. Die tijden zijn binnenkort voorbij. Betaalden we in Nederland in juni nog rond de 2,50 euro voor een liter, nu is de benzineprijs bij veel tankstations gedaald naar zo’n 1,85 euro.

Een liter diesel kost in Nederland op dit moment 2,04 euro. In België liggen die prijzen op dit moment nog zo’n 10 cent lager, maar dat gaat vanaf komende maand veranderen. Dat komt omdat de brandstofprijzen in België vanaf 1 oktober worden ‘gecorrigeerd’. Dat betekent dat de accijnskorting die daar gold, wordt verlaagd. Op een tankbeurt van 50 liter zal in totaal 8,75 euro meer aan accijnzen zal moeten worden betaald.

Korting

Ook in Duitsland is sinds 1 september een einde gekomen aan een korting op de brandstofprijs. Duitsers kregen drie maanden lang een voordeel van 17 cent op een liter diesel en 35 cent op een liter benzine. In die periode zijn de brandstofprijzen verder gestegen, en door het vervallen van het voordeel is de prijs nu in veel gevallen hoger dan 2 euro voor een liter benzine en diesel.

In Nederland wordt nog tot eind dit jaar een accijnskorting toegekend van 0,20 euro op een liter benzine en van 0,13 euro op een liter diesel. Uit nieuwe koopkrachtplannen van de overheid blijkt dat het voordeel voorlopig blijft bestaan. Voor de Nederlandse pomphouders aan de grens zijn de nieuwe prijzen in België en Duitsland gunstig. De verwachting is dat veel Nederlanders weer ‘normaal tankgedrag’ gaan vertonen.

Juiste rijstijl cruciaal Er zijn meer manieren om te besparen op brandstof. Niet te hard gas geven of abrupt remmen en accelereren, je auto laten uitrollen wanneer je een rood licht nadert, steeds in de juiste versnelling rijden (snel naar een zo hoog mogelijke versnelling schakelen dus) en anticiperen op het andere verkeer. Het zorgt er allemaal voor dat je auto minder dorstig is. Daarnaast zijn er enkele zeer nuttige hulpsystemen die je kunnen helpen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.