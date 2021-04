Goedkoper autorijden met het nieuwe merk Lynk&Co: zo werkt het

Vakantie­gan­gers opgelet: in dit land krijg je nu tot twee jaar cel als je foto's maakt van ongelukken

29 maart Wie in Duitsland uit nieuwsgierigheid of sensatiezucht de hulpdiensten hindert of foto’s maakt van verkeersslachtoffers, kan sinds dit jaar een boete verwachten van 1000 euro of een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.