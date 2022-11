Goedkoper ov zorgt nauwelijks voor minder autoverkeer, zegt kennisinstituut

Het verlagen van de tarieven van het openbaar vervoer zorgt er slechts in beperkte mate voor dat mensen het ov nemen in plaats van de auto. Dat concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Wel gaan mensen vaker reizen en minder fietsen en lopen.

Het verlagen van de ov-tarieven is ‘niet de meest effectieve maatregel', schrijven de onderzoekers in het rapport Effecten tariefverlagingen in het ov. Dat komt onder meer omdat het ov lang niet altijd een reëel alternatief voor de auto is, bijvoorbeeld bij reizen in het buitengebied of 's nachts.

Achttien procent van auto naar ov

Als de kaartjes voor iedereen goedkoper worden en op alle tijdstippen van de dag, dan is driekwart van de toename van het ov-gebruik volgens de onderzoekers toe te schrijven aan reizen die nu niet worden gemaakt. Dat percentage groeit als de tariefverlagingen alleen voor bepaalde doelgroepen en op bepaalde tijdstippen gelden. Slechts 18 procent van de nieuwe reizigers zijn mensen die eerder de auto pakten.

Bij een prijsverlaging van 40 procent neemt het treingebruik met 21 procent toe, voor de bus is dat 12 procent en voor tram of metro 13 procent. Maar omdat het autogebruik in Nederland veel groter is dan het ov-gebruik, zijn de effecten van een prijsverlaging in het ov op het autogebruik relatief veel kleiner, zegt het KiM. Als het ov-gebruik met 1 procent groeit door verlaging van de tarieven, dan neemt het autogebruik met slechts 0,03 procent af.

Gebruik auto minder aantrekkelijk maken

De onderzoekers vrezen bovendien voor negatieve gevolgen van een sterke toename van het ov-gebruik. Zo is er een kleinere kans op een zitplaats en kunnen bestaande reizigers op zoek gaan naar een alternatieve vervoerwijze. Ook wijzen ze erop dat met name in niet-stedelijke gebieden het openbaar vervoer geen alternatief is vanwege een beperkt aanbod.

Het kennisinstituut stelt dat een combinatie van maatregelen effectiever is om reizigers vanuit de auto het ov in te krijgen. ,,Door het gebruik van de auto minder aantrekkelijk te maken en het ov tegelijkertijd aantrekkelijker, zal naar verwachting het effect op het autogebruik groter zijn”, aldus het KiM. Dat kan bijvoorbeeld door parkeren duurder te maken of een kilometerheffing in te voeren en naast verlaging van de ov-tarieven meer treinen, bussen en trams te laten rijden die van hogere kwaliteit zijn.

