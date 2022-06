Grote politieactie bij Kia en Hyundai wegens vermeende illegale software

De Duitse politie heeft met 180 rechercheurs diverse huiszoekingen gedaan op acht plekken in Duitsland en Luxemburg. Doel was om te bewijzen dat ook Kia en Hyundai illegale software hebben toegepast in versies met een dieselmotor.

De Koreanen worden ervan verdacht illegale manipulatie-instrumenten in dieselmodellen te hebben geïnstalleerd, zo meldt de Duitse krant Bild. Het parket in Frankfurt liet onder meer kantoren van de autofabrikant in Frankfurt en Offenbach doorzoeken. Er werd gelijktijdig ook een inval gedaan bij autoleverancier Borg-Warner.

‘Meer dan 210.000 gemanipuleerde diesels’

De Zuid-Koreaanse autofabrikant zou rond 2020 meer dan 210.000 dieselvoertuigen op de markt hebben gebracht, die volgens de Duitse justitie zouden zijn uitgerust met illegale manipulatie-instrumenten, aldus de officier van justitie. Volgens het parket van Frankfurt gaat het om alle Hyundai- en Kia-modellen met 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 2.0 en 2.2 liter dieselmotoren.

‘Toeleverancier betrokken bij schandaal’

De gebruikte motorbesturingssoftware zou afkomstig zijn van Bosch en de toenmalige leverancier Delphi. Delphi werd later onderdeel van de Borg-Warnergroep, vandaar dat ook hier invallen werden gedaan. De motorregeling zou ervoor hebben gezorgd dat de uitlaatgasreiniging in veel alledaagse situaties werd uitgeschakeld of beperkt.

Hyundai laat in een verklaring weten het onderzoek volledig te steunen. In de Nederlandse prijslijsten van Hyundai staan geen auto's met dieselmotor meer. Kia heeft alleen nog de Ceed diesel in de prijslijsten staan, maar volgens een Nederlandse woordvoerder verkopen ze er 'geen een’ meer van.

