Harley-Davidson vat vlam tijdens de rit: compleet verwoest

Steeds meer ‘patserbak­ken’ op straat: ‘Ik verkocht er laatst eentje aan een nagelstu­dio’

12 september 'Benzineslurper' en 'patserbak' of het ideale voertuig voor zzp'ers? In Brabant rijden steeds meer pick-uptrucks rond en dat merken ook de dealers en importeurs. ,,Laatst hebben we er nog eentje verkocht aan een nagelstudio.”