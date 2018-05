Helpt vierwielaandrijving om een caravan te trekken?

Vierwielaandrijving biedt meer tractie (of grip) en dat is bij het trekken van een caravan zeer welkom. U heeft er het meeste profijt van als u op de camping in het natte gras weg probeert te komen en natuurlijk ook bij regen of sneeuw. Of op een steile helling met kiezelsteentjes als ondergrond. Maar nog belangrijker voor de trekprestaties is dat u een auto kiest die maximale trekkracht biedt bij een laag toerental van de motor. Als u de specificaties van auto's vergelijkt, ziet u bij welk toerental het maximale koppel wordt geleverd en dat is een goede leidraad.