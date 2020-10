Hert of zwijn aangereden? Dit moet je wel en niet doen

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging wil meer aandacht voor wat je wel en niet moet doen na een aanrijding met wild in het theorie-examen voor automobilisten. Dit omdat het aantal aanrijdingen met dieren in zes jaar fors is toegenomen: van bijna 6000 in 2014 tot 10.000 in 2019.

Elke maand worden er volgens de vereniging 500 reeën, wilde zwijnen, edelherten, boommarters, dassen, vossen en andere grote wilde dieren aangereden. Gemiddeld bedraagt de schade per ongeval 1600 euro. De vereniging baseert zich daarbij op cijfers van verzekeraars. Het werkelijke aantal aanrijdingen met wild kan dus hoger liggen, omdat niet elke aanrijding resulteert in een schadeclaim en ook niet elke aanrijding wordt gemeld.

Lees ook PREMIUM Veel wild aangereden: boswachters vragen om rustiger te rijden

Volgens Laurens Hoedemaker, directeur van de Jagersvereniging, weten veel automobilisten niet wat ze moeten doen na een aanrijding met wild. ,,Ze kennen enkel de betekenis van het bord ‘let op, overstekend wild’. Met onze oproep aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en CBR willen we er onder meer voor zorgen dat alle nieuwe automobilisten weten dat ze wettelijk verplicht zijn om een aanrijding met wild bij de politie te melden. Door bovendien meer aandacht te geven aan preventie, hopen we het aantal wildaanrijdingen in Nederland naar beneden te brengen.”

Dit moet je wél doen als je wild hebt aangereden:

- Bel direct de politie: 0900-8844.

- Bel ook de politie als het dier niet blijft liggen.

- Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven.

- Wacht de komst van de politie of faunabeheerder (rustig) af.



Dit moet je beslist niet doen:

- Rijd niet door, dat is strafbaar.

- Ga nooit achter het dier aan, laat dit over aan de deskundige faunabeheerder.

- Bel niet met de dierenambulance maar met de politie. In het wild levende dieren, zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën, hebben weinig tot geen kans na revalidatie te overleven. De dierenambulance ontfermt zich wel over het klein wild wat is aangereden en nog levend wordt aangetroffen, zoals dassen, vossen, marters en vogels.

- Neem aangereden wild nooit mee. Geef het ook niet aan derden. Het zijn beschermde dieren en de Wet natuurbescherming staat dit niet toe. Het is dus strafbaar.



Een aanrijding met wild komt altijd onverwacht en is nagenoeg niet te voorkomen. Toch is de kans op een aanrijding aanzienlijk te beperken door met een aantal factoren rekening te houden.

Tips om aanrijdingen met wild te voorkomen:

- Veel aanrijdingen zijn het gevolg van een te hoge snelheid.

- Pas je snelheid daarom aan, met name na zonsondergang.

- Bij een snelheid van 60 km per uur heeft het wild kans om je auto te ontwijken. Deze snelheid biedt ook nog de mogelijkheid om tijdig te stoppen.

- Wijk niet uit, houd het stuur recht, dat is voor jezelf het veiligst.

- Houd er rekening mee dat er meerdere dieren kunnen volgen.



Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.