Het dunste horloge ter wereld van Ferrari is duurder dan de auto's zelf

De Richard Mille RM UP-01 Ferrari is ‘s werelds dunste mechanische horloge. Kennelijk is het moeilijk om zo'n dun horloge te maken, want fabrikant Richard Mille vraagt 1.888.000 dollar voor het kleinood.

Het uurwerk van de Franse horlogemaker is met een dikte van slechts 1,75 millimeter een stuk dunner dan dat van de vorige recordhouder: de Bulgari Octo Finissimo Ultra. Die was namelijk maar liefst 0,05 millimeter dikker. Ter indicatie: een mensenhaar kan tot 0,18 mm dik zijn en een munt van 5 eurocent is 1,67 millimeter dik.

De oplage van het platste horloge ter wereld is slechts 150 stuks wereldwijd. Het horloge wordt geproduceerd in samenwerking met Ferrari en is gemaakt van lichtgewicht grade 5 titanium. De horlogefabrikant is al 50 jaar sponsor van Ferrari, maar het dunste horloge ter wereld is het eerste uurwerk dat uit de samenwerking voortkomt.

Omgerekend 1.853.372 euro

De behuizing oogt weinig spectaculair, overdadig of kleurrijk. Op het grijze horloge zijn ook weinig bewegende onderdelen te zien. Het klokje is slechts voorzien van enkele kleine klokjes en metertjes, plus het Ferrari-logo en moet het dan ook vooral hebben van zijn techniek.

Voor een bedrag van omgerekend 1.853.372 euro moet je echter niet denken dat het eeuwig blijft lopen, of dat het tot grote diepte waterdicht is. Deze RM UP-01 moet je zelfs regelmatig zelf opwinden. Het enige knappe is eigenlijk dat ‘ie zo plat is.

Voor hetzelfde geld koop je vier echte Ferrari's

In plaats van één plat Richard Mille-horloge kun je ook met gemak vier nieuwe Ferrari's Superfast kopen van 448.000 euro per stuk. Dat zijn ruim 800 pk sterke supersportwagens, maar daarmee kun je helaas niet altijd en overal zien hoe laat het is.

