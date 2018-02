Het grote comfort keert terug bij Citroën

Citroën gaat weer bijzonder comfortabele auto’s bouwen – net als vroeger. De vernieuwde C4 Cactus is het eerste bewijs van deze koerswijziging. Stekels? Integendeel: deze Cactus legt je in de watten.

Citroën was in de vorige eeuw beroemd om zijn comfortabele modellen. Auto’s met een geavanceerd veersysteem en zachte stoelen, zoals de legendarische DS (bijgenaamd de Snoek), gaven hun bestuurder het gevoel te leven als God in Frankrijk. Zelfs de Deux Chevaux (Lelijke Eend) was voor zo'n goedkope, kleine auto extreem comfortabel.

Maar de afgelopen jaren vertroebelde bij Citroën de focus op comfort. Daar komt nu verandering in. Citroën, dat tegenwoordig wordt geleid door de Britse CEO Linda Jackson, heeft besloten dat comfort voortaan weer op de eerste plaats moet staan. En er is onder meer innovatieve technologie voor ontwikkeld om dit te realiseren. De vernieuwde C4 Cactus is het eerste bewijs van deze koerswijziging.

Kussens

De belangrijkste innovatie is een gloednieuw veersysteem met zogeheten Progressive Hydraulic Cushions. Dit zijn schokdempers waar twee hydraulische ‘kussens’ in zitten. Elk kussen is een kamer gevuld met olie die de demper geleidelijk afremt en zo de hobbels soepeler absorbeert. Aan deze uitvinding hangen twintig patenten. Het is heus niet zo dat verkeersdrempels, scheuren en gaten hierdoor volledig verdwijnen, maar ze worden wel prettig deinend geïncasseerd. Dit rijdt aangenamer en houdt de passagiers vrolijk.

Fauteuils

De C4 Cactus is tevens de eerste Citroën met Advanced Comfort Seats. Een chique naam voor stoelen die eruitzien als fauteuils. Ze voelen zacht aan, maar zitten steviger dan je zou denken. Hun grote kracht is dat ze dankzij 15 millimeter extra schuimvulling heel lang aangenaam zitten. Toch zijn we niet unaniem positief, want de mate van ondersteuning voor je bovenbenen en torso is sterk afhankelijk van je lichaamsbouw. Voor slanke mensen zijn de stoelen te breed. Voor mensen met lange benen staat de zitting te vlak, waardoor hun bovenbenen boven het zitvlak zweven. Een kantelbare zitting zou dit probleem oplossen – iets wat de comfortstoelen van bijvoorbeeld Opel wel hebben. Een keer proefzitten bij de Citroën-dealer zal uitwijzen of je de meerprijs van 300 euro ervoor wilt betalen.

Vier pijlers

Volgens Citroën berust het ware comfort in een auto op vier pijlers. Allereerst moet de auto je lichaam ontzien, daar zijn de vering en de stoelen verantwoordelijk voor. De auto moet ook handig in gebruik zijn, dus veel ruimte bieden en handige opbergvakken hebben. In het verlengde daarvan ligt de bediening: die moet eenvoudig zijn. De automobilist is gediend met rijhulpsystemen die daadwerkelijk behulpzaam zijn en menu’s die logisch in elkaar steken. Tot slot moet de auto je een prettig gevoel geven. Dat betekent een fluisterstil interieur dat is aangekleed met zachte materialen.

Charmante details

De cabine van de oude C4 Cactus was al een prettige en praktische plek om te vertoeven. Charmante details zoals deurpanelen met een lus in plaats van een handgreep en een dashboardkastje dat lijkt op een chique reiskoffer, zijn gebleven. Voor de schakelpook zitten twee bekerhouders en je kunt veel spullen opbergen in de deurvakken. De achterbank is ontworpen met het Franse volk in gedachten – voor lange Nederlanders zijn de been- en hoofdruimte aan de krappe kant. De kofferruimte is een forse, diepe laadbak met een inhoud van 358 liter. Dikker glas, een vloer met meer geluidsisolatie en nieuwe deurrubbers zorgen ervoor dat de cabine stiller is dan voorheen.

Facelift

De vernieuwingen worden gecombineerd met een facelift. Die is nodig omdat de Cactus alweer vier jaar oud is. In 2014 is hij nog revolutionair en brengt hij nieuw leven in de brouwerij bij Citroën. Het is op dat moment een gewaagd model met opvallende stootrubbers aan de zijkant (airbumps genaamd) en merkwaardige koplampen. Misschien is hij wel té frivool, want de Europese verkoopcijfers zijn niet denderend: voor elke C4 Cactus worden drie exemplaren van de Renault Captur verkocht. Dat verklaart waarom Citroën na vier jaar het design bijpunt.

Bij de nieuwe versie hebben de airbumps een minder prominente plek op de flanken gekregen: ze zijn nu subtiel onder aan de portieren geplaatst. De lichtunits van de led-dagrijverlichting zijn nog steeds opvallend dun, maar ze lijken minder te ‘zweven’ doordat verchroomde strips ze met het Citroën-embleem verbinden. De vierkante achterlichten maken plaats voor brede lichtunits die in de achterklep doorlopen. In de buitenspiegels zijn richtingaanwijzers verwerkt. Hierdoor is de volgens sommigen wat oenige C4 Cactus verandert in een robuuster ogend model – dat gelukkig nog steeds verre van saai is.

Prijs en uitvoeringen

Aangezien Citroën en comfort weer hand in hand gaan, hoef je in de goedkoopste C4 Cactus niet op een houtje te bijten. De 21.490 euro kostende Live-uitvoering is voorzien van airconditioning, cruisecontrol en een 7-inch touchscreen – zij het zonder navigatie. Zoals gezegd heeft ook de basisversie het comfortabele veersysteem. Upgraden naar Feel kost 1600 euro en levert je parkeersensoren achter, climatecontrol en fraai 16-inch lichtmetaal op. Het leven aan boord wordt aangenamer gemaakt door een verstelbare lendensteun voor de bestuurder, een geluidwerende voorruit en ondersteuning voor digitale radio en Apple CarPlay en Android Auto.

Voor 25.490 euro koop je de luxe Shine-uitvoering die zich onderscheidt door zijn veiligheidssystemen: een automatisch noodremsysteem, een rijstrookassistent, verkeersbordherkenning en een achteruitrijcamera. Bij de Shine is het touchscreen voorzien van navigatie, met drie jaar actuele verkeersinformatie van TomTom Traffic. Een pakket met dodehoekweergave en een systeem dat de auto automatisch kan inparkeren wordt in mei leverbaar voor 550 euro.

110 of 130 pk

De C4 Cactus wordt standaard aangedreven door een 110 pk sterke turbomotor met drie cilinders. Dankzij de verbeterde geluidsisolatie hoor je de motor bijna niet. Hij is krachtig en soepel en heeft weinig moeite om de C4 Cactus op snelheid te brengen. Schakelen doe je zelf, met de handgeschakelde vijfbak. De pookknop ligt lekker in de hand en je voelt duidelijk hoe je de pook moet bewegen om van versnelling te wisse-len. Een zestraps automaat die je het werk uit handen neemt, is tegen meerprijs leverbaar. De automatische transmissie levert prima werk, maar hij schakelt af en toe ongevraagd terug. Dat kleine ongemak weegt echter niet op tegen het extra rijcomfort.