Het nieuwe autokopen: ‘We brengen de proefrit naar autokopers toe’

Proefrit aan huis, videobellen met de verkoper en home delivery met omruilgarantie: in no time wordt het voor autokopers de gewoonste zaak van de wereld.

Hoe zorg je ervoor dat consumenten toch een auto kunnen kopen, terwijl ze hun huis niet uit mogen? Dat was de vraag die veel Nederlandse autobedrijven de laatste maanden bezighield. Talloze showrooms en werkplaatsen waren weliswaar gewoon open, maar klanten lieten zich er tijdens de coronalockdown niet zien.

Proefrit

Bij Automotive Mediaventions - AMV, het bedrijf dat onder meer de populaire autozoeksites Gaspedaal.nl en AutoTrack.nl beheert - zorgden de beperkende maatregelen van de overheid voor extra creativiteit. ,,Autokopers gingen niet meer naar de showroom voor een proefrit, dus brachten we de proefrit naar hen toe.’’

Rico van der Vies, commercieel directeur van AMV, legt uit hoe het werkt: ,,Autobedrijven kunnen hun advertenties voorzien van een button waarmee geïnteresseerde klanten zo’n testrit kunnen aanvragen. Met indrukwekkend resultaat: ‘Proefrit aan huis’ blijkt erg succesvol en dat geeft veel vertrouwen in onze aanpak.’’

Revolutionair

Van oudsher zijn autowebsites gericht op consumenten die precies weten wat ze willen. Maar voor veel mensen is het kopen van een auto juist een ingewikkeld proces. Velen vinden het best eng, mensen worden onzeker van al die zoekcriteria. AutoTrack.nl wil in de toekomst meer een gidsfunctie op zich nemen.

Daarom zoekt Autotrack naar andere manieren om kopers aan de juiste auto te koppelen. Zo hebben veel consumenten geen idee wat voor model ze willen hebben, maar ze weten wel wat ze met die auto willen doen. Ga je vaak op vakantie? Heb je kinderen? Woon je in een stad? Welke levensstijl heb je?

Op basis van dergelijke vragen, die voor veel mensen relevanter zijn dan de motorinhoud van een auto, is Autotrack in de toekomst nog beter in staat om kopers de juiste auto te presenteren. Op dit moment doen consumenten er vaak vijf à zes maanden over om een auto te kopen. Het keuzeproces wordt revolutionair gemakkelijker gemaakt.

Afleveren

De aanschaf van een auto verloopt nu al meer dan ooit digitaal. Van der Vies: ,,Niet alleen heb je op Gaspedaal.nl keuze uit alle gebruikte auto’s die bij Nederlandse autobedrijven te koop staan, je kunt via AutoTrack.nl de auto die je op internet ziet nu ook bij je thuis laten afleveren.’’

De behoefte aan dit soort services neemt toe, zegt hij, en dat gaat sneller dan verwacht. ,,Bij AutoTrack beginnen we binnenkort bijvoorbeeld met home delivery, waarbij we een auto afleveren bij de klant thuis en hem of haar een omruilgarantie bieden. Het is geen vervanging van het traditionele proces maar een aanvullende service, die een behoorlijke groep kopers aanspreekt. Er blijven natuurlijk ook altijd mensen die liever zelf willen ruiken, proeven en voelen en voor de aanschaf van hun auto graag naar de showroom gaan.’’

Steuntje in de rug

AutoTrack.nl deelt twee maanden lang elke dag een cheque van 1000 euro uit aan iemand die net een auto heeft gekocht. Eén geluksvogel wint zelfs het hele aankoopbedrag terug.

Winnaar 1 ‘Zeldzaam mooie staat gaf voor mij de doorslag’



Enrico Kind uit Tilburg kocht een Audi A4 uit 2007:

Hij overwoog een Volkswagen Passat CC, een Opel Insignia en een Mercedes-Benz C-klasse, maar uiteindelijk viel Tilburger Enrico Kind (22) toch voor deze Audi A4 1.8 Turbo Advance uit 2007. ,,De showroomconditie waarin hij verkeert gaf de doorslag. Ik vond hem online op AutoTrack.nl voor 7500 euro en na de proefrit was het duidelijk: zo vind je ze niet snel. Hij is degelijk en luxe, aangenaam vlot met voldoende vermogen én hij is lekker praktisch. De afneembare trekhaak, origineel van Audi, is top: als mijn vriendin en ik een weekendje weggaan kunnen onze sportfietsen er zó op. Dat lukte met mijn vorige auto, een Kia Proceed, met geen mogelijkheid.’’

Volledig scherm Enrico Kind met zijn Audi © Bart Hoogveld

Winnaar 2 ‘Beter dan mijn Daihatsu Cuore’ Emmy Versteeg uit Roelofarendsveen kocht een Mercedes-Benz uit 2012:

Wie jaarlijks zo’n 30.000 kilometer aflegt tussen werk en huis, wil een stevige auto. De 25-jarige Emmy Versteeg uit Roelofarendsveen forenst voortaan in een felrode Mercedes-Benz A-klasse (2012): ,,Heel wat beter dan mijn Daihatsu Cuore uit 2008. Dat was echt mijn studentenautootje. Nu ik in de Bijlmer werk als sociaal raadsvrouw werd het tijd voor een volwassen auto. Eigenlijk wilde ik gaan sparen en volgend jaar een nieuwe auto kopen. Maar mijn vader vond deze bij Baak Autocenter, een vertrouwde garage. Verkoper Fred Heemskerk heeft mijn overgrootmoeder nog gekend en hielp ook mij nu heel goed. Ik heb 13.950 euro betaald, maar toen won ik 1000 euro terug via AutoTrack. Dit worden fijne ritten!’’