Het Rotterdamse verkeer staat muurvast in de stad: ‘En dat in de zomervakantie!?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom wordt in tunnels het licht gedimd?’

‘Waarom dimt de rijbaanverlichting in het laatste gedeelte van tunnels, zoals in de Schipholtunnel?’, vraagt lezer Nico Stokman in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Ik merk dat automobilisten hierdoor soms anders gaan reageren en bijvoorbeeld voorzichtig gaan remmen.’

6 augustus