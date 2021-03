Hier moet je op letten als je een e-bike wil kopen

Bijvoorbeeld, wat voor houding laat het merk de fietser aannemen – rechtop? Meer voorover, dus sportiever? Voor de koper gaat het erom: waar zitten de verschillen en hoe belangrijk zijn ze voor mij? ,,Een beetje basiskennis is daarom van groot belang’’, aldus Frank Balfoort van Fietstest.nl.

Motor

Houd je van flinke trekkracht? dan kijk je naar een hogere ‘koppel’, uitgedrukt in Nm (newtonmeter). Je hebt bijvoorbeeld 48, 60, 80 en 85 Nm.

Accu

Fiets je dagelijks een klein stukje, dan is lage capaciteit voldoende. Maakt de positie van de accu jou iets uit? Die is bij elke leverancier anders. Misschien houd je wel van een ‘onzichtbare’ accu.

Display

Heb je graag veel info en functionaliteiten of ga je voor basic? Of iets ertussenin? Je kunt een groot LCD-scherm nemen of een met alleen LED-indicatoren.

Remmen

Heel belangrijk vanwege de veiligheid, je gaat immers sneller dan op een gewone fiets. Er zijn vele systemen met voor- en nadelen. Verdiep je erin, wat past bij jouw gebruik? Terugtrap-, schijf-, trommelremmen? Maak vooral een proefrit.

Aandrijving

De belt drive of riemaandrijving kost meer dan de klassieke fietsketting. Hij is van carbon of kunststof, een innovatieve manier om kracht over te brengen van de trapas naar het achterwiel. Hij maakt minder geluid, fietst lichter en blijft schoner. Is dat jou het geld waard?

Verlichting

De lichtsterkte drukken we uit in lux. Wat is de keuze, wat vind je van belang? Weinig lux is genoeg voor de zichtbaarheid, hoge verbetert jouw zicht.

Versnelling

Bepaal in een vroeg stadium welk systeem je voorkeur heeft: een derailleur-, naaf- of traploze versnelling. nieuw is de Enviolo-traploze versnelling die jou het schakelen uit handen neemt. Je stelt zelf de gewenste trapfrequentie in. Het systeem past je versnelling, dus de weerstand, aan bij bijvoorbeeld heuvels of wind.

Vering

Alweer: wat heeft je voorkeur? Een verende voorvork is, zeker als je ook een verende zadelpen hebt, heel comfortabel. Een nadeel is dat het gewicht daardoor toeneemt. Er zijn ook nog soorten vering; de voorkeur verschilt per persoon.

Banden

Let op de tekst op de buitenband, er moet ‘e-bike ready’ op staan.

Stuur en zadel

Stel je allereerst de vraag: welke houding wil ik? Rechtop, sportief, diepe racehouding? In het algemeen is rechtop het meest comfortabel, maar voor langere trajecten heeft de sportieve zit voordelen. Wat ligt jou beter? Vergeet niet dat zadelpijn onder meer met je houding samenhangt. Alweer: dat is voor iedereen anders.

