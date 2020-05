Hier moet je op letten voordat je een fiets koopt voor je kind

Vroeger was zo ongeveer alles in het leven overzichtelijker, ook het kopen van een kinderfiets. Zodra je aan een nieuwe toe was, en je geen oudere broer of buurjongen had van wie je de fiets kon overnemen, ging je met je ouders naar de plaatselijke fietsenzaak. Daar stond voor elke leeftijd een handvol kinderfietsen klaar en daar moest je het mee doen. Je koos de mooiste (of minst lelijke), maakte een proefritje, de fietsenmaker stelde de onderdelen af en je kon weer jaren vooruit.