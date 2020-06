Hiermee kunnen automobilisten op vier wielen tussen de files door rijden

De Qooder (spreek uit: Koeder) is ’s werelds eerste vierwielige motorscooter, met vier kantelbare wielen. Het Zwitserse bedrijf gebruikt hydraulische kanteltechniek voor een optimale wegligging in bochten. Je kunt met dit vervoermiddel in de bocht hangen als bij een tweewielige motorfiets. De Qooder heeft echter twee voor- én twee achterwielen en daarmee is hij even wendbaar als een motor en stabiel als een auto.

De aandrijving gaat naar beide achterwielen. Je mag de Qooder met een B-rijbewijs (voor personenauto's) rijden, als dit vóór 2013 is gehaald. De motorscooter is 2,2 meter lang en 84 centimeter breed en weegt 280 kilogram. De cilinderinhoud bedraagt 399 cc en de motor is 32,5 pk sterk (23,8 kW). Het gemiddelde verbruik is in theorie 5,3 liter per 100 kilometer.

Quote Nu zien we dat juist 40-plus­sers, die niet met vakantie gaan maar wel dagjes weg willen, de Qooder kopen Freek Sanders van Well

De Nederlandse importeur van Qooder werkt samen met de onafhankelijke autobedrijven van Bosch Car Service om een dealernetwerk op te tuigen. Inmiddels zijn er 14 dealers in Nederland en de verkopen gaan voorspoedig, aldus de importeur. Maar door de crisis is de huidige kopersgroep wel een andere dan was bedacht ter voorbereiding op de introductie, zei importeur Freek Sanders van Well van Qooder Nederland eerder tegen vakblad Automotive. ,,Toen we eind vorig jaar begonnen met de voorbereiding lag de focus op mensen die door de file wilden laveren en parkeerproblemen wilden omzeilen. Nu zien we dat juist 40-plussers, die niet met vakantie gaan maar wel dagjes weg willen, de Qooder kopen.” De importeur verwacht dat dit beeld zal veranderen wanneer het aantal files weer toeneemt.

Prins Laurent

Ook de Belgische prins Laurent is fan van de vierwielige motor. ,,Ik reis dag in dag uit door Brussel en zocht al langer naar een voertuig dat veilig en stabiel is”, legde de prins aan de pers uit, toen hij onlangs zijn voertuig in ontvangst nam. ,,Op een dag viel mijn oog op de motors van Qooder. Sindsdien leg ik maandelijks 1000 kilometer af in Brussel met deze motor. Ik kan niet meer zonder. En je moet echt willen vallen, want het voertuig valt niet vanzelf.” De prijslijst van de variant met vier wielen begint bij €11.999. Qooder heeft ook een variant met drie wielen (twee voorwielen, één achterwiel) die te koop is vanaf €7999. Van beide versies komen binnenkort ook elektrische varianten op de markt.