Hoe berger Dik met een luchtkussen loodzware trucks overeind zet (en daarmee geld en tijd bespaart)

VRAAG & ANTWOORD ‘Kan een autoband verwisse­len niet veel sneller, zoals in de Formule 1?’

14 oktober ‘In de autosport verwisselen ze in drie seconden een autowiel’, aldus lezer Leo Steijn in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Als ik een lekke band heb, ben ik een half uur bezig. Kan dat systeem uit de autosport niet op personenauto’s worden toegepast? Je kunt dan eerder je weg vervolgen en dat is ook belangrijk gezien de gevaarlijke situatie langs snelwegen.’