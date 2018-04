Hoe de SUV ervoor zorgt dat Europa zijn CO2-doelstellingen niet haalt

Dat blijkt uit een Europees rapport van milieu-instituut NGO Transport & Environment. Volgens de in Brussel gevestigde stichting verbruiken SUV’s meer brandstof dan nodig doordat ze te zwaar en te sterk zijn. Zo woog de gemiddelde auto in 2001 nog 1.268 kilo, terwijl dat in 2016 liefst 1.392 kilo was, een stijging van 10 procent in 15 jaar. Die gewichtstoenamen zou vooral de schuld zijn van luxe terreinwagens. Het segment, dat 20 jaar geleden nog marginaal was, haalde in 2016 al een marktaandeel van 25 procent. Over twee jaar is zelfs een op drie verkochte auto’s in Europa een SUV.

Steeds krachtiger

Volgens Transport & Environment is de vraag naar SUV’s puur een marketingverhaal. ‘Het succes van de grote SUV’s begin jaren 2000 heeft de concurrentie ertoe aangezet om steeds meer SUV’s uit te brengen’, zo staat te lezen. In de ogen van experts neigt deze situatie steeds meer naar het irrationele. Ze vragen zich af hoe in een wereld waar ecologische vraagstukken steeds meer aan de orde komen toch zoveel mensen – die vaak oprecht geïnteresseerd zijn in een duurzame ontwikkeling – zich laten verleiden door een voertuig dat zo schadelijk is voor het milieu. Niet alleen door zijn gewicht en zware motor, maar ook door de hoogte van de auto, waardoor deze meer brandstof verbruikt.

Imago