Hoe de verwaarloosde Ferrari van Uday Hussein werd gevonden dankzij een Youtuber

Vorige week meldden we dat YouTube-persoonlijkheid Ratarossa op zoek was naar de Ferrari F40 van de zoon van de Irakese dictator Saddam Hussein. Er kwamen naar aanleiding van zijn video al snel tips binnen dat de auto in de stad Erbil zou staan. Ook bleek dat Ratarossa niet de eerste was die op zoek ging naar de verloren schat op wielen.

Gas Monkey

In 2016 werd Chris Smith van Gas Monkey Garage er al op uitgestuurd om de F40 te vinden. Hij vloog naar Irak, vond de auto, maar kocht ’m niet. De auto was bedekt met zand, de intercoolers ontbraken en de auto verkeerde in deplorabele staat. Bovendien zou het een logistieke nachtmerrie zijn geweest om de auto Irak uit te krijgen. Smith verliet Irak dus met lege handen, zo vertelt hij aan Ratarossa.

Belgische specialist

1,1 miljoen

In de video van Ratarossa is te zien dat de auto er nu een stuk beter bij staat. Hoewel de auto slechts 3700 kilometer heeft gereden, moet er volgens TheDrive nog veel worden gedaan. De mythische Ferrari is dus nog altijd in Erbil, hoewel hij nu in een garage wordt bewaard in plaats van op een zandterrein. De huidige eigenaar wil de auto wel verkopen, maar het bedrag van 1.150.000 dollar is in ieder geval voor de Youtuber te hoog.