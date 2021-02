‘Hoe is Volkswagen op de naam Up! gekomen?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Grappig, zoals u deze naam hebt ontleed. Maar ik moet u teleurstellen. Autofabrikanten kiezen liefst een modelnaam die in zo veel mogelijk landen makkelijk kan worden uitgesproken en daar ook wordt begrepen. Het Engelse woord Up is heel internationaal. Niemand bij Volkswagen zal eraan hebben gedacht hoe je die letters apart kunt uitspreken om een Nederlands woord te creëren. De Up! was bedoeld als kleine auto met de ruimte en het comfort van een auto uit een hogere klasse. Hoger, oftewel Up! Het uitroepteken hoort er officieel bij, om dit nog eens te onderstrepen. Later heeft Volkswagen weleens uitgelegd dat de naam ook zo treffend was omdat de U en P de middelste letters waren in de naam van de voorganger van de Up!: de Lupo.