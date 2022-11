Hoe komen snelwegen aan hun naam?

Actiegroep wil geen brede A4: ‘Alsof stikstof en CO2 geen enkel probleem zijn’

Terwijl de alarmerende berichten over klimaatverandering en milieuvervuiling over elkaar heen buitelen in kranten en journaals, klinkt de roep om meer asfalt op de A4 nog altijd luid. Henk Tetteroo van actiegroep Batavier snapt er niks van. ,,De overheid is een mammoettanker die amper van koers kan wijzigen.”

17 november