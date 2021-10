Hoe kwamen die pakketten heroïne in zijn Toyota? Albanees (35) heeft geen idee: ‘Ik heb altijd gewerkt’

Iemand had een vies spelletje gespeeld, zei de 35-jarige Albanees B. woensdagmorgen in de rechtbank in Arnhem. Hoe de drugs in zijn grijze Toyota terechtkwam, was hem een raadsel. Dat moest ergens onderweg van München naar Rotterdam zijn gebeurd, op 13 juli.



Wie dat geweest kon zijn, wilden de rechters weten. De verdachte had geen idee.



Was het misschien zijn vriend en bijrijder? Vond hij het niet gek dat die op zijn telefoon de chatdienst Wickr installeerde en zelf opeens in Frankfurt achterbleef want ‘hij moest nog iets regelen’.