Hoe overleef je zwarte zaterdag?

Forse verschil­len in kilometer­hef­fing: 1000 euro meer belasting op platteland dan in Randstad

Automobilisten in landelijke gemeenten gaan tot bijna drie keer zo veel belasting betalen als het kabinet kiest voor een ‘vlakke’ kilometerheffing in 2030. Bovendien ontstaan er grote verschillen tussen chauffeurs in verschillende woonplaatsen: het verschil tussen gemiddelde automobilisten in Randstedelijke en plattelandsgemeenten kan oplopen tot meer dan duizend euro.