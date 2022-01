Als je naar een nieuwe occasion zoekt, wil je weten wat het verleden van de auto is. Vooral schades zijn daarbij van belang want die kunnen belangrijke gevolgen hebben. Hoe weet je of een auto schade heeft gehad?

Je oriënteert je op een occasion en je wilt natuurlijk wel een goede tweedehandsauto kopen. Het kan lastig zijn om te zien of een auto schade heeft gehad. Er is via het kenteken één status die iets daarvan kan vermelden. Dat is de zogenaamde WOK-status: Wacht op Keuring. Die status kan worden afgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), een schade-expert of de politie. Het betekent dat de auto tot een nieuwe keuring niet op de weg mag rijden.



Deze status kan het gevolg zijn van een ingrijpende schade, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Hij kan bijvoorbeeld ook zijn afgegeven omdat een auto geïmporteerd is en gekeurd moet worden voor een kenteken. En dan hoeft er geen sprake te zijn van schade. In andere gevallen is het zeker een ‘rode vlag’ als je naar een occasion kijkt. Je kunt met de AutoWeek Kentekencheck bijvoorbeeld zien of een WOK-status van toepassing is op de auto die je op het oog hebt.

Zelf nagaan of een auto schade gehad heeft

Je zult dus in de meeste gevallen zelf het schadeverleden van een auto moeten nagaan. Maar hoe doe je dat? Een scherp oog helpt daarbij.

Waar kun je op letten als je het exterieur van je occasion bezichtigt?

-(Lichte) kleurverschillen tussen delen van de carrosserie. Bijvoorbeeld een verschil tussen de deur en spatborden kan erop wijzen dat een carrosseriedeel gespoten is.

-Onregelmatige naden tussen carrosseriedelen. Normaal gesproken kun je verwachten dat de naden gelijk zijn. Zitten er verschillen tussen of zitten delen scheef, dan moet je alert zijn op een schade in het verleden.

-Verschillende geluiden bij het sluiten van portieren. Klinkt en voelt het openen en sluiten van de portieren links en rechts hetzelfde?

-Kijk in de kofferbak, meestal onder het reservewiel. Ziet het er ‘recht’ uit? Zie je lasnaden of kleurverschillen? Die kunnen wijzen op schadeherstel.

-Check de dorpels en zijkanten van de portieren. Hebben die dezelfde kleur en lijken ze even oud als de rest van de carrosserie? Zie je daar onregelmatigheden? Bij slecht herstel zie je vaak dat die worden overgeslagen of sneller worden behandeld en ontstaat kleurverschil.



Waarom moet je letten op het schadeverleden?

Als een auto in het verleden schade heeft gehad, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de veiligheid. Een kleine parkeerschade is in dat opzicht meestal niet zo’n probleem, maar je moet wel beducht zijn op schades waarbij de structuur van de auto is aangetast. Draagbalken, de veiligheidskooi, delen van de wielophanging hebben een grote invloed op de veiligheid en het weggedrag van de auto. Dat laatste kun je ook tijdens een proefrit merken in een extreem geval. Maar als bijvoorbeeld de daksteunen van een auto al een keer zijn rechtgetrokken of zelfs gelast, dan blijft dat altijd een zwakker punt in de constructie. Dat wil je niet ontdekken als je onverhoopt zelf een ongeval krijgt waarbij dat deel nog eens belast wordt.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.