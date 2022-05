Hoe zwaarder de auto, hoe groter de kans op overlijden van zwakke weggebruiker

SUV krijgt vaak de schuld

In de regel gaat het bij zware auto's om SUV’s. Dit type auto ligt in Europa al langer onder vuur. Volgens de burgemeester van Berlijn horen ‘zulke tankachtige auto’s niet thuis in de stad’. Elke stuurfout betekent gevaar voor de onschuldigen, zo zei hij enkele jaren geleden. De Duitse milieubeweging Deutsche Umwelthilfe had het debat geopend door op Twitter te schrijven dat SUV’s verboden moeten worden in steden.