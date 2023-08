Hoelang moet je je aan de snelheidslimiet op zo’n matrixbord houden?

Het einde van de dorpsdea­ler? Waarom ook dit nieuwe automerk zich in grote steden vestigt

Het nieuwe automerk Zeekr komt binnenkort naar Nederland. Maar net zoals Nio, Lynk & Co en Xpeng opent het bedrijf geen lokale dealers in de regio, maar start Zeekr met een ‘Flagship Store’ in grote steden zoals Amsterdam. Betekenen deze nieuwe spelers het einde van de dorpsdealer?