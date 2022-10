Hoezo kunnen vrouwen geen lekke band verwisselen? Verslaggever Ellen volgt cursus pech onderweg

met video Automobi­list laat jongen (6) zwaarge­wond achter na aanrijding op zebrapad: ‘Het zal jouw kind maar zijn’

Een 6-jarige jongen is maandagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Loosduinseweg in Den Haag. De automobilist stopte niet, ook niet toen het slachtoffer op de weg lag. Een paar uur ervoor gebeurde er ook al een ongeluk. Een scooterbestuurder reed een vrouw aan. De Loosduinseweg in Den Haag is soms écht een racebaan, menen ondernemers en omwonenden in de buurt.

5 oktober