Hoge boetes voor toeristen die harder rijden dan 30 in de bebouwde kom van dit vakantieland

In bijna alle Spaanse steden en dorpen is de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. In veel oude steden geldt zelfs een maximum van 20 kilometer per uur. Wie zich niet aan de regels houdt, kan hoge boetes verwachten.

Spanje wil minder verkeersslachtoffers en heeft daarom in stedelijke gebieden een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingevoerd. In smalle straten met slechts één rijstrook, die vooral in oude steden vaak voorkomen, mag maximaal 20 kilometer per uur worden gereden.

Maar het kan zelfs nog langzamer. Op plekken waar voetgangers oversteken, is de snelheidslimiet verlaagd naar 10 kilometer per uur. De stukken met die beperking zijn gemiddeld zo’n 100 meter lang. Alleen in stadsstraten met meer dan één rijstrook in elke richting mag je nog 50 rijden.

In Barcelona is 30 kilometer per uur de maximumsnelheid op 75 procent van alle straten, aldus de krant La Vanguardia. Wie te hard rijdt, kan rekenen op boetes tussen de 100 en 600 euro. In het jaar voor de coronapandemie, dat wil zeggen 2019, stierven in Spanje 509 mensen in het stadsverkeer. Met de nieuwe topsnelheden daalt het risico dat een voetganger wordt aangereden door een auto volgens onderzoekers met maar liefst 80 procent.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.