Hoge garagerekening? Zo kun je erop besparen

Twee derde van weggebrui­kers leest appjes achter het stuur ondanks verbod

29 september Twee derde van alle Nederlandse weggebruikers leest tijdens het autorijden of fietsen gewoon appjes of sms-berichten als die op hun telefoon binnenkomen. Bij meer dan de helft van de mensen leidt dat tot langzamer rijden, slingeren, een afslag missen of zelfs tot ongelukken.