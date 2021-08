Hoger en handiger: Model Y is de beste Tesla ooit

Autotest Nieuwe Porsche 911 GT3: bijna té goed

28 augustus De Porsche 911 GT3 is het welhaast perfecte resultaat van meer dan een halve eeuw fijnslijpen van 's wereld meest bekende sportwagen. De auto is inmiddels zó goed, dat we ons afvragen wat Porsche van plan is met de nog extremere GT3 RS, die ook op de agenda staat.