Honda steekt 750 miljoen dollar in GM-dochter voor ontwikkeling zelf-rijdende auto

Honda zegt dat het voertuig geschikt zal zijn voor een groot aantal taken. Ook moet het voertuig in grote aantallen zijn te produceren, zodat het wereldwijd kan worden aangeboden. Honda, GM en Cruise werken gezamenlijk aan de ontwikkeling. Er zijn nog geen nadere details over het nieuw te maken zelf-rijdende voertuig naar buiten gebracht.

De Japanse fabrikant zal in de komende twaalf jaar in totaal 2,75 miljard dollar steken in dit soort initiatieven; de investering van 750 miljoen dollar is onderdeel van dit bedrag. Eerder investeerde SoftBank al 3 miljard dollar in Cruise Automation. Dit bedrijf heeft nog geen voertuigen geproduceerd voor de markt en hanteert een relatief klein aantal testvoertuigen. Cruise was een startup die in 2016 door GM voor ongeveer een miljard dollar werd ingelijfd.