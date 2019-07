‘Honderd Nederlandse hardrijders direct rijbewijs kwijt in Frankrijk’

Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Justitie in Frankrijk neemt volgens de nieuwszender elk jaar zo’n honderd rijbewijzen van Nederlanders in. Volgens het strenge Franse strafpuntensysteem krijgen Nederlandse snelheidsduivels zes strafpunten, waarmee ze veroordeeld kunnen worden tot een rij-ontzegging van drie jaar. ,,Op het moment dat je in extreme mate onwenselijk verkeersgedrag vertoont - of dat nou in Nederland is of in het buitenland - moet de politie natuurlijk wel een middel hebben om dat tegen te gaan. Anders zou je vrolijk verder kunnen rijden’’, aldus advocaat verkeersrecht Bert Kabel. ,,Ook in Frankrijk kun je natuurlijk een gerechtelijke procedure starten, maar daar gaat wat tijd overheen.’’

Probleem

Een rij-ontzegging geldt volgens hem alleen in het land waar die is opgelegd. Maar omdat het rijbewijs ook daadwerkelijk wordt ingevorderd, is het een probleem om in Nederland de weg op te gaan. ,,Je moet immers altijd je rijbewijs bij je hebben.’’



Aan Nederlanders in Frankrijk worden jaarlijks 350.000 flitsboetes opgelegd, blijkt eveneens uit navraag. Kabel adviseert bezwaar aan te tekenen als de boete mogelijk onterecht is. ,,Maar wel betalen, anders wordt die flink verhoogd. Bovendien, als je bijvoorbeeld een jaar later Frankrijk in wil, moet je alsnog betalen of je voertuig wordt in beslag genomen.’’