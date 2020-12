Hoofdontwerper Peugeot: ‘Onze auto’s moeten nóg dramatischer worden’

INTERVIEWIn 2018 schetste hij met de beeldschone e-Legend één van de meest spraakmakende studiemodellen van Peugeot ooit. Twee jaar later is Matthias Hossann (40) gepromoveerd tot hoofdontwerper bij het Franse automerk. Deze man bepaalt hoe de straatauto’s van Peugeot eruitzien, en hij heeft een missie: ‘Vanbuiten moet een Peugeot mensen laten omkijken. Maar aan de binnenkant, daar maken we straks echt het verschil.’

Waar automerken zoals Renault (Laurens van den Acker), Ford (Amko Leenarts), BMW (Adrian van Hooydonk) en DS (Ivo Groen) opvallend veel ontwerpers met een Nederlandse achtergrond in dienst hebben, vertrouwt Peugeot al jarenlang op tekentalent uit eigen land. De designafdeling van het Franse merk werd sinds 2010 geleid door Fransman Gilles Vidal, maar sinds zijn vertrek naar aartsrivaal Renault deelt zijn jongere landgenoot Matthias Hossann er de lakens uit.

De bescheiden maar talentvolle Hossann wordt gezien als één van de rijzende sterren onder de auto-ontwerpers. Na een carrière bij onder meer Citroën en een baan in Shanghai beleefde hij in 2018 een voorlopig hoogtepunt in de vorm van de Peugeot e-Legend, een fraai gelijnde concept car die vooruitblikt naar een moderne, elektrische sportcoupé van het merk. Dat studiemodel, een moderne interpretatie van de legendarische 504 Coupé, oogstte wereldwijd lof en zette zijn bedenker op de kaart. Na het vertrek van voorganger Vidal lag het daarom voor de hand dat Hossann de nieuwe hoogste designbaas van Peugeot zou worden. Vanuit Frankrijk gaat hij in gesprek met onze autoredactie.

Volledig scherm De Peugeot e-Legend, geflankeerd door zijn inspiratiebron, de klassieke 504 Coupé © Peugeot

De hele wereld was lyrisch over de e-Legend. Maar toch gaat hij voorlopig niet in productie. Waarom niet?

,,Omdat onze prioriteiten voorlopig liggen bij andere modellen, zoals gezinsauto’s, SUV’s en elektrische auto’s die voor een grotere doelgroep geschikt zijn. Een coupé-model zoals de e-Legend spreekt uiteraard snel tot de verbeelding, en dat is fantastisch, maar het potentiële aantal mensen dat hem ook daadwerkelijk koopt is vrij laag. Daarom is het voor Peugeot voorlopig niet haalbaar om een dergelijke auto op de markt te brengen.”

Wat doet dat met u als ontwerper, dat u zogezegd ‘uw kindje niet volwassen ziet worden’?

,,Ik hou van koken, mode, architectuur en kunst, maar in de eerste plaats ben ik een autoliefhebber. Dus uiteraard word ik blij van dit soort modellen. Persoonlijk zou ik graag zien dat we weer auto’s op de markt brengen waar onze klanten écht blij van worden, maar het is de vraag of dat ook meteen exotische modellen moeten zijn. Als we een kleine groep klanten bedienen met een prachtige tweedeurs coupé is dat mooi, maar als we meer mensen bereiken met ‘normalere’ modellen die ongeveer dezelfde stijl hebben is dat nog veel beter.”

Wat bedoelt u daarmee?

,,Dat we een wijze les trekken uit de reacties op onze studiemodellen. Het feit dat de e-Legend een duidelijke snaar raakte bij veel mensen, geeft aan dat de stijl van die auto past bij Peugeot. Het publiek wil die strakke, vooruitstrevende uitstraling, dus is het onze taak om die te combineren met de carrosserievormen die deze mensen daadwerkelijk kopen. Daarom komen elementen van de e-Legend in de toekomst zeker terug in onze hatchbacks, sedans en SUV’s. Sterker nog, je ziet het al terug in de meest recente modellen zoals de 208, 2008 en 508, maar ook in de recent vernieuwde 3008 en 5008.”

Volledig scherm De Peugeot e-Legend gaat voorlopig niet in productie © Peugeot

Maar wat design betreft is zo’n e-Legend toch ook een uithangbord voor Peugeot als merk? Is dat dan niet essentieel in de mix aan modellen?

,,Het helpt zeker mee omdat mensen meer over je merk praten en spraakmakende auto’s ervoor kunnen zorgen dat meer mensen in jouw auto’s willen rijden, maar een geslaagd studiemodel zoals de e-Legend heeft eigenlijk hetzelfde effect. Begrijp me niet verkeerd: ik zou als eerste staan juichen als we meer diverse soorten auto’s gaan maken, maar dat kan pas als de markt laat zien dat onze doelgroep er klaar voor is.”

Hoe ziet de Peugeot van de toekomst er uit wat u betreft?

,,Het moeten spraakmakende auto’s zijn, maar dan wel op de juiste manier. Als je een Peugeot op straat ziet rijden, moet je omkijken. Niet omdat het een bizar of ‘vernieuwend’ ontwerp is, maar omdat je het uiterlijk zo gaaf vindt. Op dit moment zien we veel modellen van andere merken verschijnen die bij wijze van spreken uit hun voegen barsten van de drukke lijnen. Designers (en automerken in het algemeen) kiezen tegenwoordig wat mij betreft te vaak voor ‘overgecompliceerde’ ontwerpen, met te veel details en visuele drukte. Dat past niet bij een Peugeot: die moet emotie oproepen en scherpe allure hebben, maar ook kwaliteit en elegantie uitstralen. Ze mogen, of móeten zelfs, een nog dramatischer uiterlijk krijgen. Daarmee bedoel ik dat ze opvallen, in positieve zin meer drama tonen.”

Wat betekent dat in de praktijk?

,,Dat toekomstige Peugeots anders dan anders zullen zijn. We blijven auto’s maken die passen in de dagelijkse behoefte van onze klanten, maar binnen die bestaande carrosserievormen wil ik wel meer gaan experimenteren. Natuurlijk worden we als designers geleid door zaken die met zuinigheid (denk aan lage neuzen vanwege betere stroomlijn, red.), technische innovaties en rijplezier te maken hebben, maar binnen het fenomeen hatchback, sedan en SUV kunnen we meer vormen en stijlen uitproberen.”

Volledig scherm De Peugeot e208 © Bart Hoogveld

Volgens Hossann moeten Peugeots zich bijvoorbeeld meer onderscheiden door hun gewaagdere proporties. ,,Dat zie je nu al bij de huidige 208. De meeste voorbijgangers zullen het wellicht niet meteen zien, maar bij die auto is de verhouding tussen het glasoppervlak en het plaatwerk significant anders dan bij de meeste concurrenten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de hoek van de voorruit ten opzichte van de motorkap: door de juiste proporties staat de 208 zo lekker op zijn wielen en vinden veel mensen hem bijzonder geslaagd. In dat aspect zit meer ruimte voor gewaagde experimenten: elke Peugeot moet ogenblikkelijk herkenbaar zijn.”

Hoe belangrijk is het verleden van Peugeot daarbij?

,,Op het gebied van design hebben we gelukkig een rijk verleden. We hebben ons voor de e-Legend niet voor niets laten inspireren door één van onze beroemde klassieke coupé’s: daar zit een rijkdom waar we dankbaar uit kunnen putten, maar het verleden zal niet leidend zijn. Wel gaan we meer verwijzen naar onze ‘stamboom’ door middel van subtiele details, maar onze missie slaagt als we de herkenbaarheid van iconische Peugeots kunnen vertalen naar vernieuwende modellen.”

Met die ‘subtiele details’ doelt Hossann onder meer op de manier waarop Peugeot recent de ‘klassieke’ typeaanduiding op de motorkap heeft laten terugkeren. Op de e-Legend concept car was bovendien een nieuw merklogo te zien waarbij de bekende leeuw niet langer los staat, maar op een schildje prijkt. Ook dat is een verwijzing naar vroeger. Het gerucht gaat dat Peugeot dat nieuwe logo daadwerkelijk gaat introduceren, naar verluidt bij de komende 308 die begin volgend jaar wordt onthuld. Desgevraagd wil Matthias Hossann die ontwikkeling niet bevestigen, maar ook niet ontkennen.

Volledig scherm Dit logo gaan we naar verluidt vaker zien op nieuwe Peugeots © Peugeot

Welke trend heeft de komende jaren de grootste invloed op uw werk?

,,Dat is zonder twijfel de verdere digitalisering. Van de maatschappij, maar dus ook van onze auto’s. Het is voor ons een uitdaging om die veranderingen effectief en succesvol te vertalen naar onze auto’s, en daarvan ga je vooral gevolgen zien in onze interieurs. Daar is het zogenoemde ‘experience design’ onze leidraad, waarmee ik het volgende bedoel: onze cockpits worden nog strakker en eenvoudiger te bedienen voor de inzittenden, terwijl de interieurs van onze auto’s juist een prettigere plek met meer rust gaan worden.”

Moeten we dan denken aan lounges vol met velours beklede stoelen, zoals in de e-Legend?

,,Dat is misschien een tikkeltje te ouderwets. Bij die auto kozen we daarvoor omdat een charmante knipoog was naar de klassieke 504. Ik noem dat een ‘warm experiment’, maar onze toekomstige auto’s moeten een heel nieuwe ervaring bieden in hun interieurs. Dat komt inderdaad tot uiting in het gebruik van verrassende, hoogwaardige materialen en elegante kleuren, die ervoor zorgen dat je je snel thuis voelt in een Peugeot. Denk daarbij ook aan de stoelen, die nog beter zullen passen bij verschillende soorten en maten lichamen. Maar de auto’s zullen de grootste stappen maken op het vlak van bedieningsgemak en de ruimtebeleving, met dank aan nieuwe technologieën (zoals elektrische aandrijving, red.) geeft dat veel mogelijkheden.”

Volledig scherm 'Peugeot-interieurs worden digitaler, maar ook ruimer en prettiger om in te zitten' © Peugeot

Dat klinkt alsof we geen Peugeot-versie zullen verwelkomen van de Citroën Ami, dat vernieuwende stadsautootje met harde stoelen en zo goedkoop mogelijk plastic?

,,Dat staat voorlopig inderdaad niet in de planning, maar we volgen dat project van onze collega’s wel met veel interesse. Bij de Ami is bewust gekozen voor een zo betaalbaar mogelijke oplossing (naar verwachting gaat de kleine stadmobiel, die ook per minuut te huren valt, zo’n 7.000 euro kosten, red.) en het is interessant om te zien hoe dat past bij de veranderende manier waarop mensen tegenwoordig mobiel willen zijn.”

Waarom springt Peugeot niet vol in vernieuwende mobiliteitsconcepten dan?

,,Nou, vergis je niet hoe ver we daar al in zijn. We maken natuurlijk al jarenlang meer dan alleen auto’s: met een hele range aan scooters, fietsen en e-bikes biedt Peugeot al een breed aanbod aan alternatieve mobiliteitsvormen, zeker voor mensen die door de stad willen reizen. Ik zie het zeker gebeuren dat Peugeot-rijders aan de rand van de stad kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel als onderdeel van ons Free2Move-programma, maar voorlopig blijf ik me focussen op hoogwaardige, vernieuwende en emotioneel getekende auto’s die jij en ik daadwerkelijk in bezit willen hebben.”

Volledig scherm Matthias Hossann werkt aan een schaalmodel van een nieuwe Peugeot © Peugeot