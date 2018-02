Hyundai Kona Electric SUV haalt 470 kilometer op één acculading

De Kona is niet ’s werelds eerste compleet elektrische SUV-achtige. Die eer valt ten beurt aan de Toyota RAV4 EV uit 1997. Een succes was het niet, maar de auto was zijn tijd wel ver vooruit. De Kona Electric is dat feitelijk ook, want het model verschijnt in twee ‘actieradius smaken’ op de markt en lijkt het met zijn combi van SUV-achtige body en grote 'range' ver te kunnen schoppen.

167 km/u

De duurste versie kan op een volle lading zo’n 470 kilometer ver komen en is 204 pk sterk. Daarmee sprint de Kona binnen 7,6 seconden naar de 100 km/u. Een andere versie levert 135 pk met een actieradius van 300 km. Deze gaat in 9,3 seconden van 0 naar 100 km/u. Met een snellader is de accu binnen een uur voor 80 procent vol. Aan het stopcontact thuis duurt het net geen 10 uur voor de snelle versie en zes uur voor de andere versie. De topsnelheid bedraagt voor beide modellen 167 km/u.

Tesla Model 3

De accus’s zijn van gemaakt van lithium-ion-polymeer, in plaats van de meer standaard nikkelmetaalhybride accu’s. Deze hebben volgens Hyundai betere ontlaad- en oplaadcapaciteiten en prestaties. De actieradius van de Kona is gebaseerd op de nieuwe WLTP standaard (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Deze inschatting is een stuk realistischer dan de oude NEDC-resultaten. De Tesla Model 3 heeft ongeveer dezelfde actieradius als de Kona. Het regelbare regeneratieve remsysteem stelt de bestuurder van de Kona in staat om de intensiteit van regeneratief remmen zelf te bepalen met speciale hendels achter het stuurwiel.

Brandstofcel