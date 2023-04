Iemand betaalde 13,6 miljoen euro voor dit kenteken

Het gaat om een kentekenplaat met in het midden het nummer 7 en helemaal links het getal P. De nummerplaat werd geveild door veilinghuis Emirates Auction LLC tijdens een liefdadigheidsveiling. De opbrengst gaat naar het wereldwijde voedselhulpinitiatief van de heerser van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid, de 1 Billion Meals Endowment.

De Verenigde Arabische Emiraten veilen wel vaker dit soort gewilde kentekenplaten voor het goede doel. Ultrarijke inwoners van het Midden-Oosten gebruiken ze om te pronken met hun status en rijkdom. De laatste keer dat een veiling een recordopbrengst opleverde was in 2008. Toen betaalde zakenman Saeed Abdul Ghaffar Khouri 52,2 miljoen dirham (12,9 miljoen euro) voor een kenteken met het nummer 1 in Abu Dhabi.

In het Midden-Oosten zijn kentekens met een zo laag mogelijk cijfer het meest geliefd en dus het duurst. Een jaar geleden bracht een plaat met de combinatie AA8 ook al 8,8 miljoen euro op. Maar ook in andere landen brengen speciale kentekens soms veel geld op. Zo kocht iemand eerder dit jaar in Hongkong een kenteken met alleen de letter ‘R’ voor omgerekend 2,9 miljoen euro.

Vanity plates

In landen als Dubai, België, de VS en Groot-Brittannië hebben automobilisten in meer of mindere mate invloed op wat er op hun kenteken komt te staan. Ze heten ­vanity plates, oftewel ijdelheid-kentekens, en kunnen de overheid extra geld opleveren doordat sommige mensen er extra voor willen betalen. De VVD heeft het idee om dit in Nederland ook te doen twee keer opgenomen in recente verkiezingsplannen, maar het is er nooit van gekomen.

Guinness Book of Records

De kentekenplaat met nummer 7 kan worden overgedragen op elke auto die in het emiraat is geregistreerd, supercar of niet. Toch is de kans klein dat de auto waarop de plaat wordt bevestigd duurder zal zijn dan de kentekenplaat zelf. De naam van de koper is niet bekendgemaakt. Het record zal worden opgenomen in de volgende uitgave van het Guinness Book of Records.

