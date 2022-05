Iemand betaalde 135 miljoen euro voor deze auto, maar mag 'm niet mee naar huis nemen

Het record stond op naam van een Ferrari 250 GTO uit 1962. Die wisselde in 2018 voor zo’n 46 miljoen euro van eigenaar op een veiling. De Uhlenhaut Coupé is vernoemd naar Rudolf Uhlenhaut, destijds hoofd van de testafdeling. Er zijn er slechts twee bewaard gebleven. Beide pijlvormige zilveren auto’s bleven altijd in bezit van Mercedes.

Het is niet bekend wie de Uhlenhaut Coupé - met slechts ​​6045 kilometer op de teller - heeft gekocht. Volgens topman Källenius waren er slechts een dozijn bieders uitgenodigd voor de geheime veiling in het museum van Mercedes in Stuttgart, dat daartoe twee dagen werd gesloten voor publiek.

Uhlenhaut SLR moet in Mercedes-museum blijven

De nieuwe eigenaar mag de auto overigens niet mee naar huis nemen. Voorwaarde voor de verkoop was dat de Uhlenhaut Coupé voor het publiek te zien blijft in het museum. De koper mag er voor de betaalde 135 miljoen euro wel af en toe in rijden.

Volledig scherm Een historische foto van de Mercedes 300 SLR Uhlenhaut-Coupé. © AFP

Volgens veilinghuis RM Sotheby’s worden de miljoenen gebruikt om een beurzenprogramma op te zetten voor onderwijs en onderzoek op het gebied van klimaatverandering. De koper, die niet bij naam werd genoemd, lobbyde naar verluidt meer dan een jaar bij Mercedes om de auto te kopen.

De Uhlenhaut is een rijdende autolegende. De raceversies van deze auto wonnen in de jaren 50 twee wereldtitels met achter het stuur Juan Manuel Fangio. De coupés haalden een topsnelheid van 290 km/u, waarmee ze de snelste auto’s van hun tijd waren.

Volledig scherm Mercedes-Benz Uhlenhaut coupé. © Mercedes-Benz

De raceversie won onder meer de Targa Florio met coureur Stirling Moss, maar was ook betrokken bij een van de grootste tragedies in de autosport. Tijdens de 24 uur van Le Mans in 1955 kwam een SLR op de tribune terecht en vloog in brand, waardoor 84 mensen werden gedood. Mercedes trok zich onmiddellijk terug uit de racerij en keerde pas decennia later terug op het circuit.

