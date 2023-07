Ik kan niet altijd vertrouwen op de aankomsttijd die mijn navigatie weergeeft, hoe kan dat?

Vraag: ‘Hoe kan het dat mijn navigatiesysteem aangeeft dat ik nog 63 minuten moet rijden naar mijn bestemming, maar dat die tijd af en toe overspringt naar bijvoorbeeld 64 of 65 minuten? Terwijl ik gedurende die tijd bijvoorbeeld 130 rijdt waar ik maar 100 mag? Je zou toch zeggen dat er van die voorspelde reistijd iets af moet gaan in plaats van erbij?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Een modern navigatiesysteem is dynamisch. Het gaat vooral uit van de maximumsnelheden die op de betreffende routes mag worden gereden. Als u sneller rijdt dan ter plekke is toegestaan, zal het systeem daar niet onmiddellijk op anticiperen. Maar uiteindelijk wel, want u komt door de hogere rijsnelheid eerder op een volgende gps-positie aan.

Verder houden steeds meer systemen rekening met de actuele verkeersinformatie. Hoe drukker het is op uw route, des te later zal de verwachte aankomsttijd zijn. Zo kan het gebeuren dat gedurende uw reis regelmatig de aankomsttijd wijzigt, omdat het drukker of juist rustiger op de route wordt.

Daarbij is er ook nog verschil in het soort verkeersinformatie dat het systeem kan ontvangen. Vooral de wat oudere systemen baseren zich op de verkeersinformatie zoals die met regelmaat door de radio-omroepen wordt verspreid. Accurater zijn de systemen die zich baseren op online informatie, zoals van Google Maps of TomTom. Een dergelijk systeem werkt real-time en is dus veel meer up-to-date.’

Onze autoredacteur Niek Schenk beantwoordt elke week lezersvragen.

