Immens populaire Trabant verslaat Tesla op de Duitse autowegen

CAR is in de cijfers van de Kraftfahrt Bundesamt gedoken en heeft daar de opmerkelijke trend ontdekt. Afgelopen jaar nam het aantal geregistreerde Trabants in Duitsland fors toe. Er kwamen in tien jaar tijd pakweg drieduizend exemplaren bij op de Duitse wegen, waarvan zo’n duizend in 2020. Dat bericht de krant Die Welt.

In totaal zijn er volgens CAR nu 38.173 Trabants geregistreerd in Duitsland. Uiteraard nog maar een fractie van het aantal dat ooit in de DDR rondreed, maar toch behoorlijk wat. Het is misschien niet heel relevant, maar de instantie vergelijkt het aantal ‘Trabi’s’ met dat van een modern merk dat de afgelopen jaren een opmars doormaakte: Tesla. Er zijn op dit moment in Duitsland vierduizend Trabants méér geregistreerd dan Tesla’s. Toch zal Tesla die voorsprong dit jaar naar verwachting wel inlopen, met de komst van de nieuwe, compacte SUV Model Y die later dit jaar zijn opwachting maakt.

De bekende Oost-Duitse tweetaktauto is al jaren een gewild verzamelaarsobject, maar dat maakt de opgelopen registraties niet minder opvallend. Waarschijnlijk gaat het in veel gevallen om auto’s die al lange tijd niet meer op kenteken stonden. Liefhebbers hadden afgelopen jaar vanwege de pandemie waarschijnlijk alle tijd om hun restauratieproject af te ronden. Ongetwijfeld zitten er ook geïmporteerde exemplaren bij. In Duitsland zijn ook de ‘Trabi-tours’ populair. Zo kun je in Berlijn een stadstour maken in een gehuurde Trabant. Dergelijke bedrijven trekken uit alle hoeken van het land Trabantjes tevoorschijn en maken ze weer inzetbaar.

De geschiedenis van de Trabant leest als een spannend boek. West-Duitsland had na de Tweede Wereldoorlog zijn Volkswagen en Oost-Duitsland (DDR) zijn Trabant. Ook dit wagentje had immers als voornaamste doel de bevolking op een betaalbare manier van transport te voorzien, al moesten Oost-Duitsers soms jaren wachten voor ze een Trabant mochten kopen. De eerste Trabant (de P50) verscheen in 1958 en werd gebouwd in Zwickau in de fabriek die voor de oorlog Horchs (de voorloper van Audi) maakte.

De meeste carrosseriedelen waren van Duroplast: een wel heel aparte kunststof die als hoofdbestanddelen katoenvezels en phenolhars had. Maar het is niet waar dat de hele carrosserie daarvan gemaakt was. Er is namelijk een stalen binnendeel waaraan alle Duroplast-componenten zijn bevestigd. De motor is een luchtgekoelde tweecilinder tweetakt met een inhoud van 594 cc (de eerste modellen hadden nog 500 cc). De Trabant 601 die in 1964 verscheen, is verreweg het bekendste model. Toen hij nieuw was, was het best een moderne auto, maar het model bleef ongekend lang, praktisch ongewijzigd, in productie en liep al gauw achter bij de auto’s uit het westen.

De 601 werd tot 1990 geleverd en in dat laatste jaar werden er nog 90.000 gebouwd met een modernere viertaktmotor uit de Volkswagen Polo. Op 1 april 1991 sloten de fabriekspoorten definitief. Tegen die tijd waren er ruim drie miljoen Trabants gebouwd. Naast de tweedeurs ‘Limousine’ was er ook een station-uitvoering (de Kombi) en een open model (de Kübel). Na de val van de muur beleefde de Trabant een korte opleving buiten voormalig Oost-Duitsland en werd de wagen naar heel Europa geëxporteerd.

In Nederland bestond overigens lange tijd óók een importeur van het merk. Voor 3575 gulden leverde die in 1965 een Trabant 601.

Volledig scherm op 17 november 1989 passeert een Trabant het beruchte Checkpoint Charlie, de grenspost in Berlijn. © AFP

Volledig scherm Een file van Trabants met hun verstikkende uitlaatgassen op de Duitse snelweg A9 in 1989. © REUTERS

