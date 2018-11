‘In 2030 is elke nieuwe VW elektrisch’

Al in 2025 zal de helft van alle in Nederland verkochte Volkswagens volledig elektrisch zijn, denkt VW-topman Thomas Ulbrich. Over ruim een jaar staan de eerste modellen van de nieuwe generatie in de showroom.

‘Nederland is een belangrijke markt voor ons’’, zegt Thomas Ulbrich, als lid van de raad van bestuur van ’s werelds grootste autofabrikant verantwoordelijk voor elektrische mobiliteit. ,,Je kunt in Nederland je auto bijna overal gemakkelijk opladen en de overheid helpt, onder andere met fiscaal voordeel, daadkrachtig mee om mensen te laten kiezen voor een elektrische auto. Dat zijn twee belangrijke voorwaarden om van elektrisch rijden een succes te maken.

Ik ga er daarom van uit dat in 2030 elke Volkswagen die we in Nederland verkopen, elektrisch zal zijn. Voor de consument zijn de lage gebruikskosten een belangrijke reden om die auto’s te kopen: het rijden op stroom is veel goedkoper dan het rijden op benzine of diesel. Bovendien hebben elektrische auto’s veel minder onderhoud nodig. Vooral door de batterijen zijn ze nu nog duurder in aanschaf, maar doordat wij in grote aantallen gaan produceren zal de prijs snel dalen.’’

Hoewel met name de Duitse autoindustrie steen en been klaagt over de nieuwste Europese eisen voor schonere auto’s, helpen die wel mee om de introductie van elektrische auto’s in een stroomversnelling te brengen, stelt Ulbrich.

Vanaf 2021 mogen de auto’s van een fabrikant gemiddeld niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. ,,Dat is uitsluitend haalbaar als fabrikanten zich inspannen om meer elektrische modellen in hun aanbod op te nemen.’’

Dieselgate

Met de ambitieuze plannen voor elektrisch rijden hoopt Volkswagen natuurlijk ook zijn imago op te poetsen, na het schandaal rond de sjoemelsoftware in dieselauto’s van dit merk. Alle commotie rond ‘dieselgate’ heeft de ontwikkelingen beslist bespoedigd. Al benadrukt Ulbrich dat zijn bedrijf al een hele tijd met elektrisch rijden bezig was: ,,Wij zijn er al langer van overtuigd dat in het volgende decennium de elektrische auto de massa zal bereiken. De klimaatverandering, de steeds strengere eisen die Brussel aan fabrikanten oplegt als het gaat om uitlaatgas: het is onvermijdelijk.

Ik zie dat veel fabrikanten zich er op voorbereiden, maar wij willen als marktleider het voortouw nemen. Zoals onze Kever in de vorige eeuw het fenomeen auto voor het eerst voor het grote publiek bereikbaar heeft gemaakt, gaan wij dat nu met de elektrische auto doen. Wij zetten, van alle fabrikanten wereldwijd, het grootste e-offensief in. Over twee jaar zal onze jaarlijkse productie van elektrische auto’s al verhoogd zijn naar150.000. In 2025 moeten dat er een miljoen zijn.’’

Conceptmodel

Het eerste model van de nieuwe generatie Volkswagens staat over ruim een jaar bij de Nederlandse dealers. Met het conceptmodel I.D. is al een tipje van de sluier opgelicht. De auto staat op een speciaal voor elektrische auto’s ontwikkelde technische basis, die voor allerlei soorten modellen inzetbaar is: klein of groot, hatchback, bestelbus of SUV. De eerste generatie kan met volledig opgeladen batterijen tot 500 kilometer ver komen (WLTP-norm). Reken in eerste instantie op prijzen vanaf 30.000 euro. Maar uiteindelijk zullen elektrische auto’s goedkoper worden door een verbeterde batterij-technologie en de grootschalige productie daarvan, verwacht Ulbrich.

Investering

In het Duitse Zwickau, ooit de thuisbasis van de roemruchte Trabant, bouwt Volkswagen momenteel een fabriek om voor de productie van elektrische auto’s. Dankzij een investering van een miljard euro rollen daar straks elk jaar 300.000 elektrische modellen van de nieuwe generatie van de band. In een andere fabriek, in Dresden, is vorig jaar begonnen met de productie van de volledig elektrische Golf. Volgend jaar zomer begint Volkswagen ook met het op grote schaal inzetten van elektrische deelauto’s. In Berlijn gaan dan tweeduizend elektrische auto’s de weg op en rap daarna volgen 15.000 elektrische Golfs en vijfhonderd elektrische Ups in de rest van Europa. Volkswagen heeft ook Nederland in het vizier voor het autodelen, verklapt Ulbrich: ,,We zijn daarmee bezig.’’

Ook de VW-bus wordt elektrisch

Op dit moment zijn alleen de Volkswagen Up en Golf als volledig elektrische auto verkrijgbaar. In beide gevallen gaat het om bestaande VW-modellen, die zijn omgebouwd om elektrisch te kunnen rijden. Eind volgend jaar begint de productie van de nieuwe I.D.-familie, die vanaf de basis ontwikkeld is voor elektrische aandrijving. De eerste twee modellen worden in 2020 bij de Nederlandse VW-dealers verwacht.

Volledig scherm In het volgende decennium zal de elektrische auto de massa bereiken, aldus Thomas Ulbrich © Volkswagen AG

Het eerste model is een auto in het formaat van de Golf, maar met de binnenruimte van een Passat. Dat is mogelijk doordat de techniek van een elektrische aandrijving minder ruimte in beslag neemt dan de techniek van een diesel- of benzineauto. Nog datzelfde jaar volgt een SUV, conceptnaam I.D. Crozz. Later wordt zelfs de iconische Volkswagen bus, die officieel Transporter heet, uitgebracht in een volledig elektrische retro-versie: de I.D. Buzz. Tot slot volgt een grote, luxueuze limousine die grotendeels autonoom kan rijden: de I.D. Vizzion.