In beslag genomen eenwieler van Bob te koop aangeboden op veilingsite: ‘Absurd’

De elektrische eenwieler van Bob Richters (49) werd in beslag genomen na een ritje door de stad. Deze week kocht de Rotterdammer zijn éigen eenwieler terug op een veiling. ,,Het is een absurde toestand. Op het ene moment wordt het als ‘illegaal’ van je afgepakt en vervolgens verdient de overheid eraan door het te veilen waarna het wiel weer terug in de maatschappij komt.’’