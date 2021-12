In deze steden stonden dit jaar de meeste files

Bouwmark­ten zetten in op elektrisch rijden: 1400 nieuwe snelladers bij 380 vestigin­gen

Wie klusspullen bij een vestiging van Gamma of Karwei in Nederland of België gaat halen, kan zijn elektrische voertuig binnenkort ter plekke ‘bijtanken’ aan een laadpaal. Bij 380 bouwmarkten van het moederbedrijf Intergamma komen volgend jaar in totaal 1400 snelladers. ,,De stroom uit de laadpalen is honderd procent groen en van Nederlandse bodem.’’

